Héctor Acosta destaca aprobación en el Senado de ley declara a Monseñor Nouel provincia ecoturística

El senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, destacó la aprobación unánime en el Senado de la República del proyecto de ley de su autoría que declara a esa demarcación como provincia ecoturística, iniciativa que busca impulsar el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales de la zona.

El legislador valoró el respaldo de sus colegas senadores y de la Cámara de Diputados, al tiempo que resaltó que la nueva normativa actualiza el marco legal que había sido derogado en 2021, tras adecuarlo a las disposiciones vigentes y a las observaciones realizadas por los ministerios de Turismo y de Medio Ambiente.

Cita beneficios

Acosta explicó que la ley contempla incentivos fiscales para las empresas ecoturísticas, conforme a la Ley núm. 158-01, así como la creación de un fondo de desarrollo de RD$20 millones anuales durante cuatro años, destinado a apoyar el inicio de proyectos turísticos y la generación de empleos a través de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, la legislación establece la creación del Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la Provincia Monseñor Nouel, un órgano con autonomía administrativa y técnica que tendrá su sede en el municipio de Bonao y será responsable de regular y promover el desarrollo ecoturístico de la provincia.

El senador expresó que esta aprobación representa una oportunidad histórica para el crecimiento económico y social de Monseñor Nouel, y manifestó su confianza en que la iniciativa contribuirá a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

