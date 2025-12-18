PLD cuestiona "rapidez" con que diputados aprobaron deuda por más de RD$401 mil MM

Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionaron este jueves "la rapidez" con que la Cámara de Diputados aprobó, en dos lecturas consecutivas, la autorización al Poder Ejecutivo para emitir y colocar valores de deuda pública por un monto máximo de 401,767,814,730 de pesos.

El vocero del bloque del PLD, diputado Gustavo Sánchez, calificó la decisión como una muestra de falta de disciplina fiscal y aseguró que la aprobación busca sustentar un presupuesto deficitario.

"La aprobación de estos bonos se hace para cubrir un presupuesto que nace en déficit. Antes de endeudar al país en más de 400 mil millones de pesos, debió considerarse una reforma fiscal integral" Gustavo Sánchez Dirigente del PLD “

Sánchez afirmó que nunca antes el Congreso Nacional había autorizado financiamientos de esa magnitud en un período tan corto y señaló que gran parte de los recursos provenientes del endeudamiento no se reflejan en obras de impacto, sino que se destinan al pago de compromisos anteriores.

Indicó, además, que la deuda pública supera los 76,000 millones de dólares y advirtió que el déficit fiscal real podría alcanzar el 4.7 % del producto interno bruto (PIB), por encima de las cifras oficiales del Gobierno.

Pide fortalecer fiscalización

El legislador hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de fiscalización, con la participación de los órganos de control y los medios de comunicación, para supervisar la colocación de los bonos y la ejecución presupuestaria "peso por peso".

De su lado, la diputada Ydenia Doñé, representante del PLD por San Cristóbal, consideró que el proyecto fue aprobado "al vapor" y cuestionó la urgencia del trámite.

"La rapidez con que se conoció esta iniciativa no tiene justificación y podría responder a problemas en el presupuesto de 2026 o a una falta de transparencia", sostuvo.

En tanto, el diputado Charlie Mariotti Paz, del Distrito Nacional, criticó que la propuesta fuera conocida en comisión poco tiempo después de haber sido depositada y advirtió que su aprobación compromete el futuro del país.

Mariotti Paz afirmó que el endeudamiento no genera desarrollo cuando los recursos no se destinan a inversión productiva, sino al pago de intereses y deudas acumuladas