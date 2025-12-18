RD y países de la ADD apoyan medidas de seguridad tomadas por Honduras tras elecciones

Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) informó este jueves, junto a los Estados miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), que respaldan las acciones preventivas de las autoridades hondureñas para proteger los centros de votación y garantizar la seguridad de las personas y el material electoral tras las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

En una comunicación conjunta, explican que han tomado nota del llamado público realizado por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall, a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público.

El llamado solicitan que, con carácter preventivo, se desplacen a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y garanticen la protección de las personas, las instalaciones y el material electoral correspondiente a las Elecciones Generales efectuadas el 30 de noviembre de 2025.

"Respaldamos plenamente la necesidad de que las instituciones del Estado hondureño actúen de manera inmediata, responsable y profesional para preservar la integridad del proceso electoral, la seguridad ciudadana y la confianza pública en los resultados emanados de la voluntad popular", señalaron.

Voluntad popular

Reiteraron que el respeto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas, es un principio innegociable y constituye la base esencial de toda democracia.

Recordaron que uno de los valores fundamentales de la democracia es la actitud responsable y respetuosa de quienes, no habiendo sido favorecidos por el voto popular, aceptan los resultados electorales y contribuyen a la paz social, el respeto a la institucionalidad y la gobernabilidad democrática.

"Acompañamos el llamado a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los observadores internacionales, para que continúen ejerciendo su labor como contribución para preservar el orden democrático y el Estado de Derecho en Honduras", sostienen.

Asimismo, instan a los observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea a permanecer atentos hasta el final del conteo.

Los Estados miembros de la Asociación de Estados para el Desarrollo en Democracia reiteran su solidaridad con el pueblo hondureño y su firme compromiso con la democracia, la legalidad, la paz y el respeto irrestricto a los resultados electorales legítimos.

COMUNICADO CONJUNTO:

Estados miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD)

