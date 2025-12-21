Leonel Fernández afirma que la corrupción en Senasa "no será perdonada jamás"

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró este domingo que el caso de corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa) "no será perdonado jamás", al considerar que se trata de una acción que ha atentado directamente contra la vida y la salud del pueblo dominicano.

Por el caso Senasa hay diez personas con medidas de coerción, siete con prisión de 18 meses, luego de que el Ministerio Público los acusa de estafa, asociación de malhechores, lavado de actos y fraude en perjuicio del Estado. Estimó en más de 15,900 millones de pesos "el monto del fraude".

"Es una tragedia nacional"

Durante un encuentro navideño con dirigentes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo en la provincia de San Cristóbal, Fernández calificó el escándalo como una "tragedia nacional", señalando que va más allá del desfalco y la corrupción administrativa.

"Que un gobierno se haya organizado para crear una mega corrupción que afecte la vida y la salud del pueblo dominicano es algo que nunca había ocurrido en nuestro país" Leonel Fernández Expresidente de la República “

El líder político sostuvo que este caso desmonta el discurso oficial de honestidad, transparencia y rendición de cuentas promovido por el gobierno. "Esa supuesta virginidad en materia de transparencia la ha perdido el gobierno, porque Senasa no es solo corrupción, es una tragedia nacional", afirmó.

Fernández también criticó el uso de los recursos públicos, alegando que han sido dilapidados en políticas asistencialistas en lugar de destinarse a obras de infraestructura, generación de empleos de calidad y mejoras reales en la calidad de vida de la población.

Finalmente, reiteró que el pueblo dominicano no olvidará lo ocurrido. "Esto no será perdonado jamás, porque se ha atentado contra el bienestar y la vida del pueblo dominicano", concluyó.

Futuro de la FP

Durante su intervención, Fernández también resaltó el crecimiento y la consolidación territorial de la Fuerza del Pueblo, al indicar que la organización "está en todas las provincias, está en todos los municipios, en todos los distritos municipales, está en las secciones y parajes", así como en comunidades dominicanas del exterior como Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Madrid, Barcelona, Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

De cara al panorama político, sostuvo que "en el año 2026 lo que va a ocurrir es que se va a profundizar aún más esa presencia de nuestro pueblo en el sentimiento, en el corazón y en el deseo y anhelo de cambio real que tiene la República Dominicana", señalando que, aunque aún falta tiempo, la Fuerza del Pueblo se prepara para enfrentar "enemigos poderosos que ya en el pasado han demostrado apelar a cualquier artimaña con el propósito de permanecer en el poder".

Aseguró que estos no lograrán quedarse en el poder, "porque no hay fuerza alguna que pueda detener que un pueblo, cuando se convierte en el arquitecto de su propio destino, no logre su sueño de una transformación real para su propio beneficio", al considerar que es el pueblo dominicano quien está decidiendo ser guiado por la Fuerza del Pueblo hacia un mejor destino.