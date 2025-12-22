×
Presupuesto 2026
Presupuesto 2026

Concejo de Regidores de SDE aprueba presupuesto 2026 por más de RD$4,000 millones

El presupuesto fue diseñado bajo un modelo de planificación que articula la inversión pública

    Expandir imagen
    Concejo de Regidores de SDE aprueba presupuesto 2026 por más de RD$4,000 millones
    El presupuesto fue aprobado durante una sesión extraordinaria celebrada en el salón capitular "Ignacio Martínez H.". (FUENTE EXTERNA)

    El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) informó este lunes que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al año 2026, por un monto de 4,000,125,785 de pesos.

    Según una nota de prensa del órgano, con esta aprobación se convierte en el primer ayuntamiento del país en sancionar su presupuesto municipal este año y el primero en cumplir con las modificaciones recientes a la Ley 176-07, que rige la administración financiera de los gobiernos locales.

    La aprobación se produjo durante una sesión extraordinaria celebrada en el salón capitular "Ignacio Martínez H.", horas después de la aprobación del Presupuesto Nacional, con la participación de 32 regidores, lo que representa más del 90 % de la matrícula del Concejo.

    • La nota indica que aunque la votación no fue unánime, contó con el respaldo de regidores de todas las bancadas.

    Sobre el presupuesto

    Señala que el presupuesto de 2026 fue diseñado bajo un modelo de planificación que articula la inversión pública, la participación comunitaria y las prioridades institucionales, integrando de manera coordinada los programas, proyectos y planes del gobierno municipal.

    Los regidores valoraron de manera positiva este diseño, destacando que se privilegiaron en gran medida las opiniones de las comunidades, especialmente a través del Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

    Las partidas

    La pieza presupuestaria contempla recursos destinados al Presupuesto Participativo Municipal, a la inversión en obras y servicios por un monto de 300 millones de pesos, al fortalecimiento de los programas sociales, así como a iniciativas orientadas a la niñez y la juventud, incluyendo el Programa Plan de Esfuerzo, Orientación y Apoyo (PROA).

    Asimismo, se aprobaron los proyectos vinculados al Sistema de Drenaje y Reservas de Aguas Pluviales (Sisdrap), como parte de los mecanismos de control, evaluación y transparencia de la gestión.

    Durante los debates, los regidores coincidieron en que se trata de un presupuesto "bien estructurado, realista y alineado con las necesidades del municipio, que prioriza la inversión social, el ordenamiento financiero y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, conforme a los principios establecidos en la Ley 176-07".

