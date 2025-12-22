Leonel Fernández comienza entrega de sus tradicionales cajas navideñas

Las cajas navideñas de este lunes fueron entregadas al Hogar de Ancianas Nuestra Señora del Carmen, en el municipio Boca Chica, y la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora, Inc. (Asodifimo), ubicada en Santo Domingo Oeste. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, comenzó este lunes su jornada de entrega de raciones alimenticias (cajas navideñas) a poblaciones vulnerables del Gran Santo Domingo, como parte de una tradición solidaria que mantiene desde hace más de tres décadas.

Las actividades incluyeron la distribución de cajas navideñas en el Hogar de Ancianas Nuestra Señora del Carmen, en el municipio Boca Chica, "donde compartió con adultas mayores y personal del centro, así como en la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora, Inc. (Asodifimo), ubicada en Santo Domingo Oeste".

Una nota de prensa de la organización indica que durante su visita a Asodifimo, Fernández explicó que estas jornadas sociales se realizan cada año con el objetivo de acompañar a familias de escasos recursos, hogares de adultos mayores, centros de atención a personas con discapacidad y hospitales, sectores que, dijo, requieren mayor apoyo durante la época navideña.

El líder político señaló que esta iniciativa no responde a coyunturas específicas, sino a una práctica sostenida en el tiempo, orientada a mantener un contacto directo con las comunidades más necesitadas.

Entrega sigue el martes

Asimismo, se informó que este martes 23 de diciembre, a partir de las 10:00 de la mañana, Fernández continuará su agenda social con la entrega de raciones navideñas en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en el sector Gascue, en el Distrito Nacional.

"En horas de la tarde, el dirigente político se trasladará a la provincia de Santiago, donde desarrollará una jornada similar en distintas comunidades del municipio, en coordinación con dirigentes locales y organizaciones comunitarias. La agenda concluirá con una cena navideña en el hogar de una familia de la comunidad", refiere el documento.

