Mensaje navideño de Leonel Fernández: "Que en cada hogar reina la paz, la armonía y unión familiar"

El expresidente del país, Leonel Fernández, ofreció este martes un mensaje navideño dirigido a todos los dominicanos a través de un audiovisual publicado en sus redes sociales.

"En esta época tan especial del año, deseo extender un afectuoso saludo a todo el pueblo dominicano. La Navidad nos invita a reflexionar, a renovar la fe y a recordar que, aun frente a las dificultades, la luz de la esperanza siempre ilumina el camino de nuestra República Dominicana", expresó Fernández.

El exmandatario resaltó la importancia de la paz, la armonía y la unión familiar en cada hogar, así como de la solidaridad, el amor al prójimo y el compromiso con los valores que unen a la nación.

"Un país más justo"

"En esta fecha afirmamos nuestro compromiso inquebrantable de seguir trabajando junto a la gente por una República Dominicana más justa, más solidaria y con mayores oportunidades para todos. Al recibir el Año Nuevo, hagámoslo con optimismo y con la confianza de que, unidos, podremos construir el país próspero y digno que merecen las presentes y futuras generaciones", agregó.

Fernández concluyó su mensaje deseando salud, bienestar y felicidad a todas las familias dominicanas: "¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!".

