×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Mensaje navideño
Mensaje navideño

Mensaje navideño de Leonel Fernández: "Que en cada hogar reina la paz, la armonía y unión familiar"

El expresidente destacó el compromiso con el bienestar de los dominicanos en su mensaje navideño

    Expandir imagen
    Mensaje navideño de Leonel Fernández: Que en cada hogar reina la paz, la armonía y unión familiar
    El expresidente Leonel Fernández. (FUENTE EXTERNA)

    El expresidente del país, Leonel Fernández, ofreció este martes un mensaje navideño dirigido a todos los dominicanos a través de un audiovisual publicado en sus redes sociales.

    "En esta época tan especial del año, deseo extender un afectuoso saludo a todo el pueblo dominicano. La Navidad nos invita a reflexionar, a renovar la fe y a recordar que, aun frente a las dificultades, la luz de la esperanza siempre ilumina el camino de nuestra República Dominicana", expresó Fernández.

    • El exmandatario resaltó la importancia de la paz, la armonía y la unión familiar en cada hogar, así como de la solidaridad, el amor al prójimo y el compromiso con los valores que unen a la nación.

    "Un país más justo"

    "En esta fecha afirmamos nuestro compromiso inquebrantable de seguir trabajando junto a la gente por una República Dominicana más justa, más solidaria y con mayores oportunidades para todos. Al recibir el Año Nuevo, hagámoslo con optimismo y con la confianza de que, unidos, podremos construir el país próspero y digno que merecen las presentes y futuras generaciones", agregó.

    Fernández concluyó su mensaje deseando salud, bienestar y felicidad a todas las familias dominicanas: "¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!".

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.