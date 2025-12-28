×
Fuerza del Pueblo exige solución a explosión de tubería de agua en Santiago desde el 25 de diciembre

El partido opositor afirma que más de 800 mil personas están si agua en esa comunidad y otras de la provincia Espaillat

    Expandir imagen
    Fuerza del Pueblo exige solución a explosión de tubería de agua en Santiago desde el 25 de diciembre
    La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) trabaja en arreglar la explosión de la tubería en Sabana Iglesia. (DIARIO LIBRE)

    El partido Fuerza del Pueblo (FP) reclamó este domingo una solución urgente a la interrupción del servicio de agua potable que afecta desde el pasado 25 de diciembre a más de 800 mil residentes de Santiago y comunidades cercanas, así como a sectores de la provincia Espaillat.

    En la comunidad Sabana Iglesia de Santiago una tubería explotó y dañó varias viviendas, al tiempo que dejó sin servicio a la demarcación. La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) trabaja en la avería.

    De acuerdo con la organización política, la situación se originó por la avería de una tubería principal del acueducto Cibao Central, ubicada en el municipio Sabana Iglesia, una infraestructura con más de tres décadas de funcionamiento.

    Dice hay falta de mantenimiento

    El presidente provincial de la Fuerza del Pueblo en Santiago, Demóstenes Martínez, atribuyó la prolongación de la crisis a la falta de mantenimiento preventivo por parte de las autoridades responsables del sistema de agua potable, señalando que la interrupción del servicio ha afectado actividades cotidianas, comerciales y sanitarias en la zona.

    Mientras, el ingeniero Hamlet Otáñez, miembro de la Dirección Política del partido y especialista en agua potable y saneamiento, advirtió que la falta de agua durante varios días representa un riesgo sanitario, especialmente para hospitales, centros educativos y hogares.

    Comunitarios habían denunciado

    Ambos dirigentes coincidieron en señalar que el deterioro del tramo afectado había sido denunciado previamente por comunitarios, sin que se adoptaran medidas oportunas.

    • La Fuerza del Pueblo exhortó a las autoridades a ofrecer explicaciones sobre la situación y a implementar acciones inmediatas que permitan restablecer el servicio, así como garantizar el suministro de agua en los sectores más vulnerables mientras se ejecuta una solución definitiva
