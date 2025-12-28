Fallece por cáncer de páncreas el hermano de Miguel Mejía

El hermano del secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU) y exministro sin cartera para Políticas de Integración Regional, Miguel Mejía, falleció la mañana de este domingo tras enfrentar complicaciones de salud.

Se trata de Miguel Ángel Mejía, el hermano mayor del dirigente político, quien murió a los 79 años a causa de cáncer de páncreas, una enfermedad que padecía desde hace meses.

Miguel Ángel Mejía nació el 30 de septiembre del 1946. En el 1968 emigró a Puerto Rico y posteriormente a Estados Unidos, donde se estableció en el estado de New Jersey, país en el que residió hasta su fallecimiento. Durante su vida formó una familia y procreó cinco hijos.

Legado humano

El dirigente político Miguel Mejía expresó su pesar por la pérdida de su hermano y destacó el legado humano y familiar que deja.

"Vete tranquilo, querido e inolvidable Miguelito; dejaste tus huellas imperecederas en este mundo terrenal. Las llevaré siempre con el orgullo de ser tu hermano", escribió Miguel Mejía al comunicar el deceso de su hermano.