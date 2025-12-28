×
Leonel atribuye crisis de agua en Santiago a abandono de infraestructura

Afirma que entiende que el país "merece una gestión responsable y preventiva"

    Leonel atribuye crisis de agua en Santiago a abandono de infraestructura
    Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y exmandatario del país. (FUENTE EXTERNA)

    El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó que la crisis de agua potable que afecta a más de 800 mil personas en Santiago y Moca es consecuencia de la negligencia y el abandono de la infraestructura pública.

    Fernández se refirió a la avería registrada el pasado 25 de diciembre en el municipio de Sabana Iglesia, donde la explosión de una tubería principal del sistema de acueducto provocó daños a varias viviendas y dejó sin el servicio de agua a amplios sectores de la región norte.

    Al abordar el impacto de la situación, el exmandatario advirtió sobre las consecuencias sociales y sanitarias de la falta prolongada del suministro. "Sin agua no hay salud, no hay dignidad ni hay normalidad"

    • También señaló que entiende que el país, "merece una gestión responsable y preventiva".

    El dirigente político señaló que una crisis de esta magnitud afecta el funcionamiento de hospitales, centros educativos, comercios y hogares, y sostuvo que este tipo de eventos no puede atribuirse a hechos fortuitos, sino a la falta de mantenimiento y planificación.

    Fernández reiteró la necesidad de invertir en el mantenimiento y la modernización de los sistemas de agua potable, a fin de evitar que situaciones similares continúen afectando a miles de familias en distintas regiones del país.

