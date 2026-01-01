Abel Martínez llama a apostar por el país y mantener la fe, pese a las dificultades que existen

El dirigente político y aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, exhortó este jueves a los dominicanos a apostar por la República Dominicana y a no perder la fe en el país, pese a reconocer que atraviesa un momento complejo que afecta a miles de familias.

En un mensaje difundido con motivo del Año Nuevo, Martínez afirmó que, aunque las dificultades son evidentes en los hogares, barrios y campos, rendirse no es una opción. "Apostar por la República Dominicana es seguir trabajando, cuidándonos y empujando para que las cosas mejoren", expresó.

Sostuvo que desear que al país le vaya bien debe estar por encima de las diferencias políticas, y señaló que ello implica esperar que el actual gobierno corrija errores, gobierne con mayor sensibilidad y concluya su gestión de manera responsable, sin generar retrocesos.

Aboga por reducción de violencia

El también exalcalde de Santiago abogó por una reducción de la violencia y de las muertes evitables, así como por la creación de más oportunidades para la juventud, los emprendedores, la niñez, las personas con discapacidad y los sectores en condición de vulnerabilidad.

Martínez destacó, además, el carácter trabajador del pueblo dominicano, tanto dentro como fuera del territorio nacional, y llamó a fortalecer el sentido de unidad y de compromiso con el bienestar colectivo.