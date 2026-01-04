Captura de Maduro sacude la geopolítica y redefine el poder en Venezuela

Nicolás Maduro mientras era llevado por miembros de la DEA a una prisión en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos materializó sus amenazas y extrajo por las fuerzas al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn y este lunes tendrán su primera cita ante un tribunal federal de Nueva York.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que contra el mandatario venezolano pesa desde 2020 una acusación formal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

Paralelamente al caso judicial, la mirada internacional apunta a Venezuela con la incógnita de ¿quién dirigirá esa nación? Todo proyecta que la vicepresidenta Delcy Rodríguez tomará el control a corto, siempre y cuando se sincronice con la agenda de Estados Unidos, según lo hizo saber su presidente Donald Trump.

"Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro", aseguró el mandatario estadounidense.

Rodríguez cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada de Venezuela como presidenta encargada, un apoyo que, posiblemente, no tendría María Corina Rosario. De esa manera, se descartaría a la ganadora del premio Nobel de la Paz, pese a goza de la simpatía ciudadana, pero carece el control sobre el chavismo, según lo dejó saber Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.

La situación revive la esperanza a los casi 7.8 millones de venezolanos que se marcharon por la crisis provocada por el chavismo. Grupo de ellos se han reunidos en puntos clave de diferentes ciudades del mundo a celebrar la caída de Maduro, pero están expectantes de su lo que pasará en su patria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/2f3a0108-d063ba80.jpg Venezolanos radicados en Santo Domingo salieron a las calles para celebrar el apresamiento de Nicolás Maduro. (DANIA ACEVEDO / DIARIO LIBRE)

El mundo se polariza

Mientras Washington fija la ruta hacia la que se moverá Venezuela, los aliados del país sudamericano pidieron la liberación inmediata de los detenidos.

En comunicados separados, las cancillerías de China y Rusia reclamaron que la crisis se resuelva con el diálogo y dejaron saber que las acciones de Estados Unidos "violan claramente el derecho internacional y contravienen "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

En América Latina, Colombia, Brasil, México, Uruguay o Cuba también condenaron las acciones de Estados Unidos, mientras que Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay –aliados a Estados Unidos– celebran la caída del gobernante chavista.

En el caso de República Dominicana, el presidente Luis Abinader se puso a la disposición para colaborar con el restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en territorio venezolano.

De su lado, la Unión Europea (UE) pidió este domingo una transición pacífica en Venezuela "respetuosa con su soberanía" y pidió "calma y moderación".

Además, el Comité Editorial de The New Times, publicó una opinión titulada "El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente", porque, entre otros motivos, no fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y, porque esa maniobra sería una justificación para que Rusia y China hagan lo mismo con sus pares vecinos.

"Al proceder sin ningún atisbo de legitimidad internacional, autoridad legal válida o respaldo nacional, Trump se arriesga a dar una justificación a los autoritarios de China, Rusia y otros países que quieren dominar a sus propios vecinos. De forma más inmediata, amenaza con reproducir la arrogancia estadounidense que condujo a la invasión de Irak en 2003.

ONU y OEA se reúnen lunes y martes

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de urgencia este lunes para abordar el tema. El secretario general del organismo, António Guterres, condenó la intervención militar estadounidense en Venezuela.

De su lado, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hará una asamblea extraordinaria este martes 6 de enero con los mismos fines.

La operación

Al pasar las horas, van surgiendo detalles de cómo fue la llamada Operación Resolución Absoluta de los Estados Unidos en territorio bolivariano, la cual dejó alrededor de 40 fallecidos, la mayoría miembros de seguridad de Nicolás Maduro.

La misión comenzó a ejecutarse con meses de preparación y abarcó el despliegue de buques, aviones, helicópteros, así como las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA). Esos organismos lograron introducir un equipo de espías que siguió minuciosamente cada movimiento de Maduro.

"La misión se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso vinculado al tráfico de narcóticos a gran escala y delitos relacionados que han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de las drogas que se ha cobrado vidas estadounidenses", informó Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, sigla en inglés).