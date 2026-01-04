Delcy Rodríguez vs. María Corina Machado: ¿A quién conviene más EE. UU. para dirigir Venezuela?

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, y Delcy Rodríguez, quien dirige la administración de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro. ( FUENTE EXTERNA )

¿Quién gobernará Venezuela? ¿Cuál será el destino de Nicolás Maduro? ¿Regresarán los millones de venezolanos a su país? ¿Qué pasará con María Corina Machado y Edmundo González?

Estas y otras preguntas se abrieron la madrugada del sábado, cuando los Estados Unidos ejecutó una quirúrgica operación para capturar a Nicolás Maduro, el gobernante venezolano a quien acusan, entre otras cosas, de liderar el Cartel de los Soles.

Los más de 121 mil venezolanos que residen en República Dominicana, según cifras oficiales, están expectantes de lo que ocurre en su país, del cual huyeron debido a la crisis provocada hace más de una década.

Alexis Vargas, abogado y representante de la comunidad venezolana en República Dominicana, proyecta que la vicepresidenta Delcy Rodríguez negociará con Estados Unidos para asumir el poder a cambio de complacer sus peticiones.

"El poder real todavía lo tiene el chavismo armado y no lo tiene la oposición. En transiciones puras, se negocia con las personas que pueden apagar o encender incendios, no con quienes tienen la razón moral", señala Vargas a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/04/captura-de-pantalla-2026-01-04-185401-793e6a2f.png Alexis Vargas, representante de la diáspora venezolana en República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Para él, ni Edmundo González ni María Corina Machado tienen esa autoridad, aunque sí tienen la simpatía. En el otro lado, Delcy Rodríguez tiene tres elementos que le interesan a Estados Unidos.

Primero, ella puede garantizar la continuidad administrativa en las instituciones, las empresas económicas, la industria petrolera, entre otras. Si estas entidades se detienen, el país se paraliza, señala. Segundo, Rodríguez representa el canal directo con el poder militar y paramilitar de Venezuela, esenciales para mantener la paz.

Y tercero, ella puede manejar y entregar información "ultrasensible" a los Estados Unidos. Entre otras razones, ella la entregaría a cambio de negociar una condena flexible para Maduro, así como la entrega de Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, cree Vargas.

En el caso de Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz piensa no reúne estas condiciones. "Aunque duela, pero es la verdad: María Corina no controla armas, no controla territorio, no puede garantizar que mañana no haya violencia... Eso pesa más que la legitimidad, los votos y el apoyo popular", señala Alexis Vargas.

En el caso Edmundo González, entiende que es una figura política que se ha mantenido pasiva y, a su juicio, es "insípido", incapaz de levantar las masas como lo hicieron otros grandes políticos de esa nación.

En ese sentido, entiende que, a corto y mediano plazo, Delcy Rodríguez podría negociar su permanencia al frente el resto del período, ofreciendo a cambio cooperación en temas clave para Estados Unidos, como el combate al narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos.

De concretarse ese escenario, la oposición perdería protagonismo, mientras el chavismo mantendría el control institucional con ajustes graduales para facilitar acuerdos internacionales.

¿Cómo ve EE. UU. a Delcy Rodríguez y a María Corina Machado?

Este domingo, Donald Trump señaló que si Delcy Rodríguez no colabora, acabará peor que Maduro. "Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer Venezuela grande de nuevo", aseguró.

Previamente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, elogió a Machado, pero señaló que no es prioridad por el momento. "María Corina Machado es fantástica (...), pero aquí está la realidad a la que nos enfrentamos, la realidad inmediata, que es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está".