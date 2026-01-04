Temístocles Montás advierte sobre la pérdida de credibilidad del Gobierno

Temístocles Montás, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que el principal problema que enfrenta actualmente el Gobierno es una creciente pérdida de credibilidad institucional, producto de los reiterados escándalos de corrupción, y advirtió que la respuesta del Estado no puede limitarse únicamente a las investigaciones del Ministerio Público cuando estallan los escándalos.

Montás sostuvo que la República Dominicana cerró el 2025 con una crisis de confianza que afecta directamente al Gobierno y debilita la relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas, situación que, a su juicio, tendrá un peso determinante en el escenario político y electoral de 2026.

El dirigente opositor señaló como factores clave de esta desconfianza los procesos judiciales que involucran a dirigentes del partido oficialista por delitos graves, así como el escándalo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde las autoridades han denunciado un presunto desfalco superior a los 15 mil millones de pesos.

Al referirse específicamente al caso de Senasa, el exministro de Economía afirmó que el impacto trasciende lo penal, al tratarse de una institución que brinda servicios a los sectores más vulnerables de la población.

"No se trata solo de corrupción administrativa, sino de un daño directo a la gente, lo que eleva significativamente el costo político para el Gobierno", indicó el político en una nota de prensa que suministró el PLD.

Montás subrayó que la lucha contra la corrupción no puede reducirse a dejar que los casos estallen para luego delegarlos exclusivamente en el Ministerio Público.

Aboga por responsabilidad política

"La judicialización es necesaria, pero no sustituye la responsabilidad política. Gobernar implica supervisar, prevenir y corregir. Cuando los mecanismos de control fallan de manera reiterada, el problema deja de ser solo penal y se convierte en institucional", expresó.

Montás advirtió que la falta de respuestas políticas claras profundiza la erosión de la credibilidad del Gobierno y afecta la confianza en la democracia. A su juicio, el desafío del país de cara a 2026 no será únicamente castigar a los culpables, sino reconstruir la credibilidad institucional, fortalecer la prevención y asumir responsabilidades políticas claras desde el poder.