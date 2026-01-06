Ito Bisonó asume nuevas funciones tras casi seis años en el Ministerio de Industria y Comercio

Tras casi seis años al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor "Ito" Bisonó asume nuevas funciones dentro del tren gubernamental. Es el nuevo ministro de Viviendas y Edificaciones.

Bisonó ocupó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes desde agosto de 2020, al inicio del primer mandato del presidente Luis Abinader.

Su cambio se produjo este martes mediante el decreto 3-26, emitido por el mandatario, que dispuso una nueva reconfiguración del gabinete.

Vida y trayectoria

Víctor "Ito" Bisonó es un servidor público con más de 30 años de trayectoria institucional. Además de su paso por el MICM, fue cuatro veces diputado del Distrito Nacional entre 2002 y 2020.

Nació en el Distrito Nacional el 27 de agosto de 1963. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana (Unibe) en 1998 y en Ciencias Políticas por la Universidad de la Tercera Edad (UTE) en 2002.

Durante su carrera ha impulsado importantes marcos legales en materia de competitividad, energías renovables, sociedades comerciales e institucionalidad, y formó parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

Sus inicios en la política fueron en el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), donde ingresó a la juventud de esa organización en 1981 y desde donde logró el cargo de diputado.

Con el paso de los años, se rebeló contra la dirigencia del PRSC por la forma en que se dirigía el partido bajo Federico Antún Batlle, conflicto que incluso llegó a los tribunales, ya que ambos aspiraban a la presidencia de la organización.

En 2017, Bisonó llegó a proclamarse presidente del PRSC mediante el movimiento "Liderazgo Emergente", aunque ese mismo año presentó su renuncia al partido.

En octubre de 2019 lanzó su candidatura presidencial bajo el lema "El País Que Viene", a través de una alocución difundida en sus redes sociales. En ese momento expresó que su propuesta representaba una alternativa ante la necesidad del pueblo dominicano de vivir en un país con orden, trabajo y prosperidad.

En mayo de ese mismo año, pasó a apoyar la candidatura presidencial de Luis Abinader.

Bisonó inició su carrera legislativa en 2002, cuando fue electo diputado por el Distrito Nacional y escogido como vocero del bloque de diputados del PRSC. Fue reelecto en 2006 y 2010. En 2004 fue seleccionado de manera unánime como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, función que desempeñó hasta 2010.

Posteriormente, continuó postulándose y ganando la diputación por el Distrito Nacional en los períodos 2010-2016 y 2016-2020.

