Nelson Arroyo sustituye a "Yayo" Sanz Lovatón en Aduanas

Llega al cargo tras dirigir Indotel y ocupar la vicepresidencia ejecutiva de Seguros Banreservas

Fue designado por el presidente Luis Abinader mediante decreto

    Expandir imagen
    Nelson Arroyo sustituye a Yayo Sanz Lovatón en Aduanas
    Nelson Arroyo, nuevo director general de Aduanas. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader designó este martes a Nelson Arroyo como nuevo director general de Aduanas, en sustitución de Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, quien ocupaba el cargo desde agosto de 2020.

    Tras su nombramiento, el funcionario expresó su gratitud al mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta de X: "Gracias, señor presidente Luis Abinader, por la distinción y la confianza depositada en nosotros. Desde esta posición continuaremos trabajando duro para el fortalecimiento y beneficio del país. ¡Cuente con nosotros!".

    Arroyo se desempeñó como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) durante el período 2020–2024. Posteriormente fue designado vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreservas.

    Su perfil

    Nelson Arroyo nació en el municipio de Moca, provincia Espaillat. Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Central del Este, y fundador de la firma Arroyo & Asociados.

    Su trayectoria política incluye su elección como regidor de San Pedro de Macorís en 1998, gobernador civil en el año 2000 y diputado al Congreso Nacional entre 2006 y 2016.

    • Durante su labor legislativa, presidió la comisión de Cámara de Cuentas y fue miembro de la Comisión de Justicia.

    Además, ha sido vocero de bancadas tanto del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

