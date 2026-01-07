El exmandatario y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, dirigirá este miércoles una alocución nacional sobre la situación en Venezuela.

La alocución está pautada para las 8:00 de la noche, a través de sus canales oficiales en YouTube, Instagram, Facebook y X.

La convocatoria de Fernández ocurre en un momento de atención regional, tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.