El CES destaca avances en diálogo nacional y pactos estratégicos durante 2025

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, presentó este jueves un balance de las principales acciones desarrolladas por ese órgano durante el año 2025, destacando el diálogo nacional, el fortalecimiento de la concertación multisectorial y el afianzamiento institucional del CES como espacio permanente de consensos.

Mediante una nota de prensa, Toribio subrayó el desarrollo del "Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana", un proceso que reunió al presidente Luis Abinader y a los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, y que representó un llamado a la madurez democrática, a la búsqueda de consensos y a la formulación de una estrategia de Estado para uno de los desafíos más complejos y prolongados de nuestra historia contemporánea.

"Como fruto del diálogo de las seis mesas de trabajo que se habilitaron y operaron de manera intensiva y simultánea, en septiembre, los miembros del Comité de Coordinación General rubricaron el Informe Final del Diálogo, recogiendo 26 líneas de acción y un total de 151 propuestas, que condensan e integran los acuerdos a los que se arribaron.", indicó.

"La Comisión Ejecutiva del CES, antes de hacer público el Informe Final a través de su portal, hizo entrega formal del documento al presidente de la República y a los expresidentes", señala.

Se priorizó el interés nacional

Toribio indica que entre las lecciones aprendidas durante este proceso, se pueden subrayar que se priorizó el interés nacional sobre los intereses particulares, que fue posible evidenciar más "las cosas que nos unen que las que nos separan", y que las discusiones no giraron en relación al qué, donde había muchos puntos en común, sino más bien sobre el cómo, buscando la manera de resolver los temas espinosos que se abordaron.

Por otro lado, a lo largo del 2025, el CES también consolidó su rol constitucional, promoviendo espacios de concertación multisectorial que aportaron al seguimiento apropiado de los compromisos asumidos en los Pactos Nacionales.

Señala que el CES desarrolló una agenda de trabajo vinculada al seguimiento de los pactos nacionales y al fortalecimiento institucional.

En el ámbito del Pacto Educativo, se celebraron tres Asambleas Plenarias, se realizó el Taller de Validación del estudio sobre los 10 años de su implementación y se activaron los distintos comités, que presentaron los informes anuales de avances y de veeduría social, además de la publicación de varios boletines informativos.

En cuanto al Pacto Eléctrico, se efectuaron numerosas reuniones del Comité de Seguimiento y Veeduría y de la Comisión Especial para el Pacto Eléctrico, que renovó su conformación e integró a actores clave del sector. También se presentó el Informe Anual 2024 de veeduría y se difundieron nuevos boletines informativos.

Te puede interesar Abinader convoca al Consejo Económico y Social para debatir la crisis haitiana

Como parte de su fortalecimiento institucional, el CES inició el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad con miras a certificarse bajo la norma ISO 9001:2015.

En el plano internacional, reforzó su presencia regional con la creación de la Red Iberoamericana de Consejos Económicos y Sociales y su incorporación al Consejo de Administración de la AICESIS.

De cara a 2026, Toribio asegura que el CES se plantea como principales retos el seguimiento a los resultados del diálogo sobre la crisis haitiana y el fortalecimiento institucional, mediante la mejora de los procesos de concertación, la activación de comisiones permanentes, la actualización del marco legal y la elaboración de un plan estratégico y operativo que consolide su rol como espacio permanente de diálogo social y construcción de consensos.