El Poder Judicial destaca que el 87 % de tribunales están al día

La mora judicial ha sido uno de los mayores problemas de los sistemas de justicia en el mundo. En el caso dominicano, por décadas, los procesos se prolongaban en audiencias interminables, lo que desgastaba la moral y el espíritu de las partes.

Ayer, en la audiencia solemne del Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, informó que el sistema judicial ha logrado avances importantes. Destacó que el 87 % de los tribunales del país están al día y que el 90 % de los casos se resuelve en un año o menos.

"Se dice rápido, pero lo cierto es que hemos eliminado más de 40 años de mora judicial estructural, instaurando una disciplina férrea y una cultura de rechazo al retardo", indicó.

Durante aproximadamente 40 minutos, Molina explicó cómo el uso de nuevas tecnologías, la digitalización de los procedimientos, las reformas institucionales y los programas para reducir la litigiosidad han sido fundamentales para disminuir la mora judicial.

Mora en la Suprema

El magistrado recordó que, en 2019 (a su llegada a la SCJ), nueve de cada diez expedientes tardaban más de un año sin resolverse, y algunos estaban pendientes desde la década de 1980, en esa alta corte. Añadió que la primera audiencia podía tardar hasta cinco años en fijarse.

En ese entonces, las estadísticas judiciales eran lentas y el tiempo jurisdiccional se destinaba en gran medida a asuntos administrativos que no requerían intervención judicial, lo que limitaba la capacidad de respuesta del sistema.

Molina señaló que superar esa situación implicó instaurar una cultura de disciplina procesal y rechazo al retardo. Como parte de los avances, los procesos de extradición ahora se resuelven en 24 horas; el 80 % de los casos penales, en tres meses; los asuntos inmobiliarios, contencioso-administrativos, tributarios y laborales, en seis meses; y los civiles y comerciales, en un promedio de 12 meses.

Santo Domingo

El presidente de la Suprema Corte indicó que, de los 11 departamentos judiciales del país, sólo Santo Domingo no alcanza el 80 % de los tribunales al día, lo que representa la prioridad de trabajo más inmediata.

Molina explicó que esta situación responde a la alta densidad poblacional y la elevada demanda que enfrenta esa jurisdicción.

"Aún persisten retos en los departamentos más congestionados y en materias como la inmobiliaria", dijo.

Reformas tecnológicas

La implementación tecnológica ha sido clave en los avances del sistema judicial. Molina informó que ya se han digitalizado más de 400,000 decisiones judiciales, desde la Suprema Corte hasta los juzgados de paz, disponibles en línea a través del portal Juristeca.

También destacó que el acceso digital permite a más de 27,000 personas gestionar sus casos sin necesidad de traslados, participar en audiencias virtuales, y consultar expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.

¿Última rendición?

Esta podría ser la última rendición de cuentas de Luis Henry Molina como presidente de la SCJ, ya que este 2026 concluye su período en funciones de siete años. Según el procedimiento deberá ser evaluado, junto a otros 8 jueces, por el Consejo Nacional de la Magistratura, que decidirá si continúan o no en el cargo.

Abogados: 2025 y el retroceso En una marcha en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el 2025 como el año del retroceso judicial. Los abogados denunciaron que el sistema de justicia dominicano está siendo afectado por falta de presupuesto, condiciones reales de acceso a una justicia pronta y oportuna, independiente, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales, tanto para los abogados como para los ciudadanos. El presidente del gremio, Trajano Potentini, explicó que esta movilización responde a una profunda preocupación ante la situación actual del sistema.