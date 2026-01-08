La vicepresidenta Raquel Peña juramenta a Eduardo Sanz Lovatón como ministro de Industria y Comercio

La vicepresidenta Raquel Peña al juramentar a Eduardo Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó este jueves al designado ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, como parte de los ajustes realizados en el tren gubernamental establecidos en el decreto número 3-26, emitido por el presidente Luis Abinader.

Durante el acto de juramentación, la vicemandataria destacó la importancia de una gestión eficiente, moderna y orientada al impulso de la industria nacional, el comercio y las micro, pequeñas y medianas empresas.

Según una nota de prensa de la Presidencia, Peña subrayó que la designación de Sanz Lovatón responde a la visión del Gobierno de consolidar políticas públicas que promuevan la competitividad, la innovación y la formalización empresarial, así como el fortalecimiento del clima de inversión y la productividad nacional.

Asimismo, auguró éxitos al nuevo ministro y resaltó su capacidad de gestión, liderazgo y experiencia en la administración pública, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno de seguir apoyando a los sectores productivos como eje central del desarrollo económico del país.

En el centro, la vicepresidenta Raquel Peña; a su derecha, el nuevo ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón; y a su izquierda, el ministro saliente, Víctor "Ito" Bisonó. (FUENTE EXTERNA)

Agradecimientos de "Yayo"

Al asumir sus funciones, Eduardo Sanz Lovatón agradeció al presidente Abinader por la confianza depositada y reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada con los distintos actores del sector productivo.

"Asumo esta responsabilidad con un alto sentido de compromiso y responsabilidad, vamos a trabajar en todos los aspectos de nuestra industria y comercio, enfocado en fortalecer la industria nacional, dinamizar el comercio y continuar respaldando a las Mipymes como motor clave de la economía para que cada vez más nos sintamos orgullosos de esta isla", expresó el funcionario.

El nuevo ministro indicó que su gestión estará orientada en continuar construyendo a que la República Dominicana sea el centro de la actividad logística regional y con clase para todo el comercio mundial.

