La vicepresidenta Raquel Peña juramenta a Eduardo Sanz Lovatón como ministro de Industria y Comercio
Destacó que su designación responde a la visión del Gobierno de fortalecer la competitividad y la innovación
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó este jueves al designado ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, como parte de los ajustes realizados en el tren gubernamental establecidos en el decreto número 3-26, emitido por el presidente Luis Abinader.
Durante el acto de juramentación, la vicemandataria destacó la importancia de una gestión eficiente, moderna y orientada al impulso de la industria nacional, el comercio y las micro, pequeñas y medianas empresas.
Según una nota de prensa de la Presidencia, Peña subrayó que la designación de Sanz Lovatón responde a la visión del Gobierno de consolidar políticas públicas que promuevan la competitividad, la innovación y la formalización empresarial, así como el fortalecimiento del clima de inversión y la productividad nacional.
Asimismo, auguró éxitos al nuevo ministro y resaltó su capacidad de gestión, liderazgo y experiencia en la administración pública, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno de seguir apoyando a los sectores productivos como eje central del desarrollo económico del país.
Cambios en el tren gubernamental: Sanz Lovatón pasa de Aduanas a Industria y Comercio
Agradecimientos de "Yayo"
Al asumir sus funciones, Eduardo Sanz Lovatón agradeció al presidente Abinader por la confianza depositada y reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada con los distintos actores del sector productivo.
"Asumo esta responsabilidad con un alto sentido de compromiso y responsabilidad, vamos a trabajar en todos los aspectos de nuestra industria y comercio, enfocado en fortalecer la industria nacional, dinamizar el comercio y continuar respaldando a las Mipymes como motor clave de la economía para que cada vez más nos sintamos orgullosos de esta isla", expresó el funcionario.
- El nuevo ministro indicó que su gestión estará orientada en continuar construyendo a que la República Dominicana sea el centro de la actividad logística regional y con clase para todo el comercio mundial.