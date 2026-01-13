Miguel Mejía se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas para reforzar relaciones

El secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU) y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU) y exministro sin cartera para Políticas de Integración Regional, Miguel Mejía, sostuvo un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La visita se realizó el pasado domingo 11 de enero, conforme a una nota de prensa publicada en el portal web del MIU.

Rodríguez asumió el poder tras los bombardeos de Estados Unidos que llevaron a la captura en Caracas del mandatario Nicolás Maduro.

"Para nuestro Movimiento Izquierda Unida y su secretario general Miguel Mejía la amistad y solidaridad no tienen fronteras ni momento específico; cuando están comentadas en la lealtad y la sinceridad han de manifestarse en todas las circunstancias de manera permanente", indica el documento.

Señala que esta visita cumple con esa visión y tiene el propósito de estrechar "la mano amiga y solidaria en un momento de alerta para América en un mundo de complejidades, que demanda de la unidad interna de las fuerzas políticas y sociales, de la unidad en la diversidad, así como de la lucha por la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, preservando el avance de los procesos revolucionarios y el fortalecimiento de la solidaridad internacional".

Coyuntura actual

Precisa que ambos líderes intercambiaron pareceres sobre las coyunturas actual y venidera de sus respectivos países, la región y el mundo.

Además, destaca que reafirmaron las relaciones frente a los crecientes retos y desafíos del mundo de hoy.