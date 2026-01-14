De presidente a profesor escolar: un día para enseñar Moral y Cívica

Luis Abinader mientras imparte clase de Moral, Cívica y Ética Ciudadana en el Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez, este martes 13 de enero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Ayer martes fue un día cotidiano para millones de estudiantes en todo el país. Sin embargo, no ocurrió así para los alumnos del 5to BM del Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez, quienes tuvieron como profesor al presidente de la República, Luis Abinader.

El mandatario impartió la asignatura de Moral, Cívica y Ética Ciudadana a 34 adolescentes en una sesión de aproximadamente 60 minutos y, aún cerca de la hora de salida (alrededor de las 4:00 de la tarde), los jóvenes seguían entusiasmados por la experiencia vivida más temprano.

"Lo que más me gustó fue aprender que el uso de la moral y cívica nos ayudará en el futuro para poder ser mejores personas y ser mejores dominicanos", expresó Wilfredi Louis al referirse a su grata experiencia.

Para los adultos, puede pasar desapercibido —incluso por sentido común— el nivel de logística y seguridad que implica la investidura presidencial. No obstante, para los más jóvenes, todo esto resulta novedoso y emocionante.

Desde tempranas horas, toda la logística estaba lista, y tanto el personal del centro como los alumnos esperaban la llegada de Abinader.

Aunque no lo recibieron desde la entrada, los estudiantes no podían evitar asomarse por las ventanas para observar la llegada del invitado estelar, anunciada por las sirenas de la avanzada y la agitación de los expectantes.

La joven Nashla Martínez comentó sobre la visita: "Fue un honor, y puedo hablar por todos nosotros al decir que la clase fue bastante relajante y que pudimos compartir todas nuestras inquietudes para saber cómo podemos mejorar como ciudadanos y como personas en el día a día".

Para la estudiante Michelle Jiménez "fue una asombrosa experiencia", porque aprendió "que las personas deben de tener una buena ética para poder salir adelante y poder ser una persona grande en el país".

Diálogo abierto

La clase se caracterizó por un intercambio interactivo en el que el presidente y los alumnos abordaron temas como la basura y la contaminación, la salud, la educación y la convivencia, tanto en la escuela como en la comunidad.

Durante la sesión se enfatizó la necesidad de cumplir las leyes, respetar el orden público, cuidar los espacios comunes, reciclar, respetar las filas, ser puntuales y actuar con tolerancia frente a las diferencias de opinión, como prácticas esenciales de una ciudadanía responsable. A pesar del glosario de temas, cada estudiante se llevó algo especial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/whatsapp-image-2026-01-13-at-114855-am-543b316d.jpeg Luis Abinader mientras imparte clase de Moral, Cívica y Ética Ciudadana en el Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez, este martes 13 de enero de 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/whatsapp-image-2026-01-13-at-114907-am-ef4797cb.jpeg Luis Abinader mientras imparte clase de Moral, Cívica y Ética Ciudadana en el Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez, este martes 13 de enero de 2026. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

A Lesli Galván le gustó especialmente el tema de la salud mental: "Nosotros estuvimos conversando de forma específica con el presidente sobre la salud mental y él nos comentó que más adelante va a haber un proyecto para hacer más hospitales, con enfoque en la salud mental".

En cambio, a Yasiri Frías lo que más le llamó la atención fue el tema de la seguridad vial y el respeto a las leyes de tránsito. "Me encantó más cuando empezamos a hablar sobre que las personas deberían de respetar las señales de tránsito para así evitar accidentes".

La sencillez del mandatario cautivó a los jóvenes. Su manera de expresarse, llana y accesible, les permitió comprender con facilidad los conceptos que explicó, además de motivarlos a expresar libremente sus ideas.

"A todos nos pareció que fue una persona bastante humilde, y su enfoque fue bastante exacto y directo", expresó Lesli, mientras que Wilfredi comentó que la visita lo hizo "sentir una persona especial".

La emoción de los adultos

La presencia del presidente no solo impactó a los alumnos. Tanto la directora del centro, Yari Pichardo, como la profesora de Ciencias Sociales del curso, Maibeline Sánchez —quien imparte la asignatura en este grado—, expresaron su satisfacción por la visita.

Sánchez aseguró que fue muy gratificante escuchar el desenvolvimiento de sus estudiantes y conocer la profundidad de sus inquietudes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/13012026-presidente-luis-abinader-estuvo-presnete-en-el-liceo-prof-german-martinez-tavarez-samil-mateo-dominici19-69c91d56.jpg Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/13012026-presidente-luis-abinader-estuvo-presnete-en-el-liceo-prof-german-martinez-tavarez-samil-mateo-dominici2-50e60ad4.jpg Yari Pichardo, directora delLiceo Profesor Germán Martínez Tavárez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/13012026-presidente-luis-abinader-estuvo-presnete-en-el-liceo-prof-german-martinez-tavarez-samil-mateo-dominici18-2ecf77b8.jpg Maibeline Sánchez, docente del Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

"Yo especialmente me sentí muy motivada al ver a los estudiantes tan libres, tan conversadores, tan motivados. Yo dije, bueno, creo que esto puede ser algo que en verdad los ayude muchísimo a pensar y a reflexionar sobre todos los temas tratados", indicó.

Pichardo se mostró emocionada al compartir su experiencia, recordando que hace dos años también participaron en la entrega de la remodelación del centro en 2023, encabezada por el presidente Abinader.

"Cuando llegó al aula (el presidente) fue algo maravilloso, porque tuvieron la oportunidad de conocerlo en persona y el honor de que el presidente fuera su docente, aunque sea por un día", expresó la encargada del liceo.

Otras participaciones

Durante su visita, el mandatario dijo que la idea es que funcionarios y personalidades den esta clase para que la gente sepa lo "importante, lo necesario, lo vital que es la moral y cívica". Se espera que participen el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje.

