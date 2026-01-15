Presentan el VBD-1 FURIA, primer vehículo blindado ensamblado en República Dominicana
El VBD-1 FURIA, de fabricación dominicana, es un vehículo blindado todo terreno para 11 soldados con blindaje nivel 3
El Gobierno dominicano presentó este jueves el primer vehículo blindado diseñado y ensamblado íntegramente en el país. Se trata del VBD-1 FURIA, producido en la Industria Militar Dominicana, ubicada en la provincia de San Cristóbal.
Las autoridades informaron que el vehículo cuenta con un diseño de manufactura nacional y dispone de tres modelos debidamente aprobados. Se trata de un vehículo todoterreno, con capacidad para 11 soldados, ensamblado sobre un chasis Ford Super Duty F-250 y equipado con blindaje nivel 3.
- La estructura del VBD-1 FURIA está recubierta en su totalidad con acero balístico de alta resistencia y vidrios balísticos multicapa, capaces de repeler municiones de hasta calibre 7.62 milímetros.
Otras características
Entre sus principales atributos se incluyen llantas con tecnología runflat, que permiten al vehículo continuar en operación aun después de recibir impactos o sufrir pérdida total de presión.
Además, cuenta con suspensión reforzada para altas cargas, torreta giratoria de 360 grados apta para ametralladoras o lanzagranadas, cámaras de vigilancia perimetral, faros robóticos giratorios, sistema GPS, aire acondicionado y diversas capacidades tácticas que fortalecen la protección, movilidad y capacidad de respuesta en misiones militares y de seguridad.