El ingeniero y dirigente político Ramón Alburquerque Ramírez llegará a la República Dominicana en un vuelo ambulancia procedente de Estados Unidos, tras recibir tratamiento por cáncer de hígado.

La llegada del dirigente político está prevista para este lunes. Así lo informó Omar Wright , asistente personal de Alburquerque, durante una rueda de prensa ofrecida en la planta televisora Teleradio América, donde ofreció detalles sobre el estado de salud del dirigente político.

"Queremos desmentir lo que se ha estado hablando sobre su fallecimiento. Es cierto que presenta un estado de salud delicado, pero no ha fallecido", aclaró Wright, en referencia a los rumores difundidos más temprano.

A su llegada al país, el dirigente político será trasladado al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), donde permanecerá para estabilizarse.

"Irá directamente a un centro clínico para estabilizarse, porque ustedes saben que, en el cuadro clínico que presenta el ingeniero, es necesario ingresar a una clínica", explicó el vocero del expresidente del Senado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/whatsapp-image-2026-01-19-at-51147-pm-9bf32d93.jpeg Omar Wright, asistente personal de Albuquerque. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

En ese contexto, informó que Albuquerque se dirigirá a su residencia luego de permanecer dos meses fuera del país, recibiendo tratamiento por su condición de salud.

Asimismo, negó categóricamente las informaciones que indican que su regreso se debe a que habría sido desahuciado por los médicos.

"A él se le administró el tratamiento y viene a recuperarse. El tiempo dirá cómo ha evolucionado, pero viene a estar tranquilo", agregó.

El tratamiento

En relación con el tratamiento recibido en Estados Unidos, se informó que el dirigente político, de 76 años, fue sometido a inmunoterapia combinada con radioterapia.

"Fueron varias sesiones de este tratamiento y se le dará seguimiento aquí en el país", concluyó.

