Milagros Ortiz Bosch desmiente acusaciones de opacidad y destaca avances en transparencia

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, respondió este miércoles a las declaraciones de Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, quien afirmó que "el gobierno persiste en violar la Ley de Acceso a la Información Pública, limitando solicitudes de medios, ciudadanos y del partido morado".

Mediante una nota de prensa, Ortiz señaló que los avances en materia de acceso a la información pública son verificables, medibles y sin precedentes, y que contradicen cualquier afirmación de retroceso u opacidad en la gestión gubernamental.

Dijo que los resultados de estas evaluaciones reflejan un cambio estructural en la publicidad de la información pública.

"En agosto de 2020, solo el 40 % de las instituciones públicas cumplía con los estándares de transparencia, mientras que, actualmente el 95.3 % publica la información de manera oportuna, un nivel de cumplimiento que nunca había sido alcanzado por un gobierno en la República Dominicana", precisó la funcionaria.

Avances en transparencia y gestión de denuncias

Asimismo, expresó que en la actual gestión ha establecido grandes diferencias en la atención, manejo y gestión de las denuncias ciudadanas.

"Al inicio de la actual administración, en el año 2020, se encontró un acumulado de 1,415 denuncias pendientes de respuesta, las cuales fueron atendidas y canalizadas conforme a la naturaleza de cada caso", sostuvo.

En contraste, al inicio de 2026, el sistema registra solo 21 denuncias en proceso correspondientes al año 2025, sin arrastre de casos de años anteriores, lo que refleja una gestión eficiente, oportuna y alineada al cumplimiento de los plazos legales" indicó.

Dijo que la Digeig no produce ni administra esta información; verifica su publicación, su publicidad como dice la Ley No. 200-04, permitiendo que sea la ciudadanía quien ejerza el escrutinio sobre la gestión institucional; "Somos únicamente responsable de la publicación", aclaró Ortiz Bosch.

Reiteró que todas las instituciones públicas están obligadas a responder de manera completa, veraz y oportuna a las solicitudes de información, dejando constancia de cada actuación a través del Portal Único de Acceso a la Información Pública (SAIP), lo que garantiza la trazabilidad y el seguimiento de cada caso.

Ortiz Bosch precisó que cuando una respuesta no se produce dentro del plazo legal, es incompleta o presenta inconsistencias, el ciudadano no queda desprotegido, sino que puede acudir a la mediación administrativa ante la Digeig, un mecanismo creado para corregir silencios administrativos, omisiones o respuestas deficientes, sin necesidad de acudir de inmediato a los tribunales, como el caso al que se refiere el ciudadano Pujols.

La funcionaria subrayó que la denegación de información solo procede en los casos expresamente establecidos por la ley, debe estar debidamente motivada, firmada por la máxima autoridad institucional y comunicada por escrito, y nunca puede aplicarse de forma discrecional o arbitraria.

