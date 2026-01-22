Guido Gómez Mazara dice en la inauguración de edificio del Indotel: "Ya mi ciclo concluyó"

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara. ( FUENTE EXTERNA )

Durante la inauguración de la nueva sede del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), su presidente, Guido Gómez Mazara, expuso los logros de su gestión y manifestó que tras 17 meses, su ciclo en la institución podría estar llegando a su fin.

"Como todo en la vida pasa, los ciclos concluyen. Yo quiero tener la satisfacción de decirle a mis amigos, a los compañeros del partido y del gabinete que, cuando los ciclos concluyen, uno puede decirlo con tranquilidad. Luego de estos diecisiete meses, ya mi ciclo concluyó", expresó Gómez Mazara.

En ese contexto, afirmó que su gestión se ha guiado por sus convicciones y no por la búsqueda de un decreto presidencial.

"Yo creo más en mis convicciones que en un decreto, por eso creo en la construcción de un legado. Siempre defenderé un crecimiento económico que garantice la reducción de la pobreza y que dos millones de dominicanos salgan de la pobreza monetaria", sostuvo.

Logros de su gestión

Agregó que siente orgullo por los aportes realizados durante su gestión en el Indotel. "Cuando pase por la avenida 27 de Febrero, el presidente de la República tendrá la satisfacción de haber contribuido a construir este edificio, y nosotros la tranquilidad de haber hecho las cosas correctamente", subrayó.

Destacó los logros de su administración, entre ellos iniciativas a favor de los dominicanos residentes en el exterior, quienes, según indicó aportan alrededor de 11,800 millones de dólares anuales en remesas a la economía nacional.

Explicó que Indotel ha impulsado la educación digital para fomentar el uso de canales electrónicos en el envío de remesas.

"Solo el 50 % de los dominicanos remesa de manera digital, y es importante educarlos para que sigamos avanzando", afirmó.

Asimismo, dijo sentirse satisfecho con los indicadores salariales del país en el contexto regional.

"Me siento bien cuando percibo que en la escala salarial ocupamos el lugar nueve en la región y que pagamos mejores salarios que Brasil, Colombia y otros países, pese a los propagadores del caos", manifestó.

"Hace diecisiete meses llegué a Indotel y tengo la satisfacción del deber cumplido. Si me he equivocado, lo he hecho de buena fe. Siempre seré el nieto de una de las banderas, el hijo de Carlos y un amigo de todos ustedes", concluyó.