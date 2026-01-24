El presidente Luis Abinader y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvieron una reunión bilateral en la Casa Presidencial, ubicada en el sector La Trinitaria, en Santiago, al término de la cual ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que resaltaron avances y perspectivas de cooperación entre ambos países.

Durante el encuentro, ambos mandatarios analizaron el fortalecimiento de las relaciones comerciales, el crecimiento del turismo bilateral, la seguridad ciudadana y el control fronterizo, así como el intercambio de experiencias en políticas públicas y gestión institucional.

Al dirigirse a la prensa, el presidente Abinader valoró la relación histórica y estratégica con Chile y destacó el interés común en ampliar el intercambio comercial y turístico.

Señaló que uno de los temas tratados fue la posibilidad de avanzar hacia mecanismos bilaterales que faciliten el acceso de productos emblemáticos de ambas naciones a sus respectivos mercados.

El mandatario dominicano informó que más de 140,000 turistas chilenos visitaron la República Dominicana durante el último año y expresó la expectativa de que esa cifra continúe en aumento.

También resaltó los vínculos académicos existentes entre ambos países y el intercambio de experiencias en materia de seguridad.

Acciones y perspectivas para fortalecer la cooperación comercial y seguridad fronteriza

Abinader subrayó que la visita del presidente electo chileno incluye un recorrido por la zona fronteriza, donde conocerá de primera mano el sistema de control y la verja perimetral implementada por el país.

"Vamos a mostrarle el sistema de seguridad que tenemos en la frontera y que ha funcionado de manera efectiva", afirmó.

Por su parte, el presidente electo José Antonio Kast agradeció la acogida recibida y destacó la disposición del Gobierno dominicano para iniciar un diálogo orientado a resultados concretos.

Valoró los avances de la República Dominicana en turismo, diversificación económica y seguridad, señalando que representan experiencias relevantes para la formulación de políticas públicas en Chile.

Kast resaltó la importancia de la seguridad como pilar del desarrollo democrático y explicó que su gobierno buscará adaptar, a la realidad chilena, buenas prácticas observadas durante la visita, particularmente en materia de control fronterizo e identificación de personas.

Asimismo, recordó los lazos históricos entre ambos países y expresó su interés en relanzar los mecanismos formales de cooperación comercial, en el marco del 160 aniversario del reconocimiento de la independencia dominicana por parte de Chile.

"Esperamos reactivar el comité conjunto de comercio entre ambas naciones", expresó.

En la reunión y la posterior rueda de prensa participaron ministros y altos funcionarios de ambos gobiernos, quienes acompañan el proceso de fortalecimiento del diálogo bilateral en áreas estratégicas para el desarrollo regional.