El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó este sábado a la República Dominicana, donde agotará una agenda que contempla reuniones con el presidente Luis Abinader.

Kast fue recibido a su llegada al Aeropuerto Internacional de Punta Cana por el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived) Víctor Bisonó y el destacado empresario turístico y fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri.

Como parte de su agenda en República Dominicana, Kast sostendrá encuentros con autoridades nacionales, realizará visitas institucionales y participará en actividades oficiales junto al jefe de Estado dominicano, incluyendo un recorrido por la zona fronteriza, como parte del intercambio de experiencias y del conocimiento de temas de interés regional.

Bisonó, quien además es el presidente del Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP) desde donde articula conversaciones estratégicas regionales, destacó que esta visita representa una oportunidad para estrechar los lazos entre ambas naciones, intercambiar experiencias de gestión pública y fortalecer una relación bilateral basada en valores democráticos, institucionalidad y respeto mutuo.

La agenda del ultraderechista presidente electo de Chile en el país incluye, además, encuentros con representantes del sector público y privado, así como espacios de diálogo sobre temas de interés común para la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/24/whatsapp-image-2026-01-24-at-60553-pm-5-7bf4d3ce.jpeg Llegada del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al aeropuerto de Punta Cana, este 24 de enero de 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/24/whatsapp-image-2026-01-24-at-60554-pm-1-9cef278a.jpeg Llegada del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al aeropuerto de Punta Cana, este 24 de enero de 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/24/whatsapp-image-2026-01-24-at-60554-pm-3-cb04103c.jpeg Llegada del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al aeropuerto de Punta Cana, este 24 de enero de 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/24/whatsapp-image-2026-01-24-at-60553-pm-4-93c68113.jpeg Llegada del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al aeropuerto de Punta Cana, este 24 de enero de 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/24/whatsapp-image-2026-01-24-at-60553-pm-3-9f512a06.jpeg Llegada del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al aeropuerto de Punta Cana, este 24 de enero de 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/24/whatsapp-image-2026-01-24-at-60553-pm-1-4d08f481.jpeg Llegada del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al aeropuerto de Punta Cana, este 24 de enero de 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/24/whatsapp-image-2026-01-24-at-60553-pm-2-298d1541.jpeg Llegada del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al aeropuerto de Punta Cana, este 24 de enero de 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/24/whatsapp-image-2026-01-24-at-60554-pm-d79dbd09.jpeg Llegada del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, al aeropuerto de Punta Cana, este 24 de enero de 2026. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Visita a la frontera

La visita a la verja perimetral en Dajabón se tiene prevista para este domingo, donde los mandatarios escucharán a una exposición del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, "sobre los avances de la verja perimetral".

Según una nota informativa enviada por la Presidencia, también estarán presentes el canciller dominicano, Roberto Álvarez, el ministro Bisonó y otros invitados.

La construcción de la verja o muro fronterizo empezó el 20 de febrero de 2021 en la provincia de Dajabón y el primer tramo se inauguró en octubre de 2023.

El presidente Abinader ha defendido esta iniciativa bajo el argumento de que beneficiará a ambos países porque "permitirá controlar de una forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y proteger a los ganaderos y los productores agrícolas del robo a sus crianzas y sembradíos".

Además, con este muro, afirma, se combatirán las distintas formas del crimen organizado "que han querido tomar como base la frontera" entre las dos naciones que comparten la isla La Española y una frontera de 400 kilómetros.

Leer más Kast inicia gira por República Dominicana y parte de Centroamérica, a El Salvador y Panamá