Desfile patriótico recuerda legado de Duarte en su 213 aniversario

Al cumplirse este lunes 213 años del nacimiento de Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana, autoridades civiles y militares rindieron homenaje a su legado con un desfile encabezado por el presidente Luis Abinader en San Francisco de Macorís, ciudad donde inició formalmente el Mes de la Patria 2026.

A través de sus redes sociales, el gobernante expresó: "recordar a Duarte es fortalecer nuestro orgullo nacional y renovar el compromiso con los valores que dieron origen a la República Dominicana".

Durante el acto central, Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), destacó que Duarte representa "el dominicano de gloria más pura", como lo describió el historiador Emiliano Tejera. Añadió que su ejemplo debe ser imitado por su entrega, trabajo y sacrificio por la nación.

Uribe señaló que la actual gestión honra los valores duartianos de honestidad, rectitud, decencia y dignidad, además de que se ha caracterizado por una conducta transparente y firme, basada en el principio de "tener amigos, pero no cómplices".

Honrar la memoria de Duarte

El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, ofreció las palabras de bienvenida, y destacó a Juan Pablo Duarte como el ideólogo de la Independencia Nacional y símbolo de integridad, pese a la resistencia que enfrentó en su tiempo. Afirmó que el presidente Abinader impulsa una cruzada por la transparencia similar, aun cuando implique sacrificios.

Por su parte, la gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortés, instó a los dominicanos a honrar la memoria del patricio y a adoptar su pensamiento como guía de ética ciudadana y responsabilidad social.

Desfile cívico-militar y policial

Desfile cívico-militar y policial en conmemoración del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duartem el 26 de enero de 2026 en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Tras el acto protocolar, el coronel Pablo Belén Hernández, del Ejército de República Dominicana, comandante de la brigada conjunta del desfile cívico-militar y policial, solicitó el permiso correspondiente para dar inicio al desfile, el cual fue autorizado por el presidente Abinader.

Luego, el cadete de cuarto año de la Academia Militar Batalla de Las Carreras, Alfred Luis Encarnación Hernández, dio lectura a la Orden del Día emitida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, en honor a los ideales de Juan Pablo Duarte y Díez.

El desfile comenzó con la participación de estudiantes de diversos centros educativos de la provincia Duarte, seguidos por unidades élite del Ejército, escuadrones especiales de la Fuerza Aérea y cuerpos especializados de la Policía Nacional.

Acompañaron al presidente Abinader la primera dama, Raquel Arbaje; los ministros de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; de Salud, Víctor Atallah; los viceministros Agustín Morillo, de Asuntos Navales y Costeros, y Ramón Febrillet Rodríguez, de Asuntos Aéreos y Espaciales; así como el inspector general de las Fuerzas Armadas, Delio Colón Rosario.

También estuvieron presentes los comandantes del Ejército, Jorge Iván Camino Pérez; de la Armada, Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; de la Fuerza Aérea, Floreal Suárez Martínez; y el director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta. Asimismo, asistieron el senador Franklin Romero Morillo y el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera.

