Yván Lorenzo denuncia afiliaron a dominicanos sin consentimiento en EE. UU. en caso Senasa

Yván Lorenzo, vicepresidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció este lunes un presunto uso irregular de datos personales de dominicanos residentes en el exterior para afiliarlos sin su consentimiento al Seguro Nacional de Salud (Senasa), situación que calificó como un "fraude internacional".

El dirigente opositor afirmó -en una nota de prensa- que la supuesta práctica habría ocurrido en territorio de los Estados Unidos y solicitó a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, gestionar la colaboración del Departamento de Estado estadounidense para esclarecer los hechos.

"Estamos demandando que se solicite la colaboración del Departamento de Estado para que se pueda esclarecer todo lo que ocurrió en Estados Unidos con el fraude de Senasa", expresó Lorenzo.

El exsenador indicó que ha recibido múltiples denuncias de dominicanos en la diáspora, especialmente en Estados Unidos, quienes aseguran que sus datos personales fueron utilizados sin autorización para fines de afiliación al sistema de salud estatal.

Según explicó, durante una reciente visita a Nueva York escuchó testimonios que apuntan a un uso irregular de información tanto en consulados dominicanos como en oficinas satélites, las cuales describió como espacios con deficiencias administrativas.

Pide identificar consulados

Lorenzo pidió que se identifiquen los consulados dominicanos en Estados Unidos que habrían participado en estas prácticas y mencionó específicamente las sedes de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Puerto Rico y otras jurisdicciones, señalando que se trataría de al menos siete demarcaciones.

"En esos consulados, deliberadamente se quería afiliar a personas que no lo estaban. Por eso reitero el pedimiento a la Procuraduría para que solicite la colaboración de las autoridades norteamericanas y se pueda esclarecer este caso" Yván Lorenzo Vicepresidente del PLD “

Sostuvo que es necesario esclarecer qué ocurrió con los datos personales de los ciudadanos que reposan en las oficinas consulares y solicitó que también se investigue la operación de oficinas satélites que, según afirmó, funcionarían sin la debida autorización de las autoridades estadounidenses.