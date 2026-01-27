Rubén Bichara advierte que el endeudamiento es uno de los principales problemas del país

Rubén Bichara es miembro del Comité Político del PLD y fue vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). ( FUENTE EXTERNA )

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, afirmó este martes que el endeudamiento público constituye uno de los mayores problemas que enfrenta actualmente el país, al tiempo que aseguró que ese señalamiento no debe verse como politiquero.

Bichara, secretario de Enlace y Comunicación Interna de la organización, sostuvo que el pago de la deuda representa una carga significativa para las finanzas públicas. Indicó que mensualmente se destinan alrededor de 600 millones de dólares al servicio de la deuda, de los cuales un 85 % corresponde al pago de intereses.

En el ámbito partidario, el dirigente político explicó que el PLD se encuentra en un proceso de reestructuración interna, con el objetivo de construir una organización en permanente renovación y que represente los intereses de la sociedad.

Rubén Bichara es miembro del Comité Político del PLD y fue vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Señaló que el partido ha ido reposicionándose tras salir del poder, pasando de una estructura territorial a una electoral, tanto en el país como en el exterior. "El partido ha ido reposicionándose y ya puede ser escuchado", expresó en una nota de prensa.

Bichara consideró que uno de los principales retos de la organización es desmontar las individualidades y fortalecer el trabajo colectivo, a fin de garantizar una transición y renovación interna que responda a las demandas sociales.

Sobre posibles alianzas electorales, indicó que estas siempre han sido parte de la práctica política del PLD y que la organización estará abierta a acuerdos de cara a los próximos procesos electorales.