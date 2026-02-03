El presidente Abinader invita a empresarios de Dubái a invertir en República Dominicana

El presidente Luis Abinader con el presentador de Abu Dhabi TV este martes 3 de febrero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader invitó este martes a empresarios de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a aprovechar las oportunidades de inversión que ofrece la República Dominicana en áreas como turismo, zonas francas, industria, agricultura y tecnología.

"Hay mucho que podemos hacer juntos", expresó el mandatario durante una entrevista concedida a Abu Dhabi TV, en el marco de su agenda en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS).

Abinader aseguró que la República Dominicana puede ser la puerta de entrada a un mercado regional dinámico y que la nación está abierta a la inversión, con capacidad para desarrollar grandes proyectos en alianza con socios internacionales.

El gobernante también manifestó su entusiasmo por participar en el encuentro, destacando la importancia de compartir los éxitos del país y aprender de las experiencias de otras naciones para mejorar la calidad de vida de los pueblos.

En esa línea, recordó que durante la pandemia de COVID-19 el país se mantuvo a la vanguardia con la combinación de dos vacunas, lo que calificó como un gran éxito y permitió a la República Dominicana ser el primer país del mundo en reabrir el turismo.

Bienestar e inversión

El presidente Luis Abinader, tomándose un selfie con el presentador de Abu Dhabi TV.

Abinader afirmó que el bienestar de los dominicanos y dominicanas está en el centro de las políticas que impulsa su Gobierno, tanto a nivel nacional como en los espacios internacionales en los que participa.

"En la República Dominicana, una nación insular, organizamos numerosos encuentros y conferencias orientados al bienestar y la calidad de vida a nivel global, y a lo que podemos ofrecer a nuestros ciudadanos", indicó el mandatario, según la traducción de la entrevista de Youtube.

El jefe de Estado sostuvo que el crecimiento económico debe ir acompañado de avances sociales, destacando que la pobreza ha disminuido hasta ubicarse entre las más bajas de la región. "No se puede tener crecimiento sin que la gente lo sienta en su calidad de vida", afirmó.

En ese sentido, informó que el país alcanzó, el pasado 2025, más de 5,000 millones de dólares en inversión extranjera, un récord nacional y el mayor flujo de la región, junto con la llegada de 11.5 millones de turistas, como resultado de políticas públicas que impactan positivamente la economía.

Durante la entrevista, Abinader también abordó desafíos globales como el cambio climático, señalando que, aunque la República Dominicana no es un gran generador de emisiones contaminantes, sí es uno de los países más afectados por el calentamiento global, con huracanes más intensos y fenómenos climáticos cada vez más impredecibles.

Asimismo, resaltó la implementación de un programa especial dirigido a jóvenes de entre 14 y 24 años que han abandonado la escuela, iniciativa que ha contribuido a reducir riesgos sociales.

Apertura de la Cumbre

Este martes se celebró la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, en la que participó el mandatario dominicano, junto a otros jefes de Estado, jefes de Gobierno y más de 500 ministros de distintas naciones.

La ceremonia fue presidida por H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, y gobernante de Dubái.

El presidente Abinader también participó en un panel junto al CEO de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, donde se abordó el rol de la infraestructura logística en la integración de América Latina a las cadenas globales de suministro.

Reiteró que la estabilidad democrática, el clima de inversión y las alianzas público-privadas son factores clave para el crecimiento del país y para garantizar mejores condiciones de vida a la población.

El presidente Luis Abinader con parte de la comunidad dominicana en Dubái.

Como parte de su agenda, el presidente sostuvo encuentros con miembros de la diáspora dominicana residente en Dubái. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de la actividad, donde expresó: "Siempre me gusta compartir y sentir ese orgullo de los dominicanos dondequiera que asistimos".