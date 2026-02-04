La Cámara de Cuentas lanza el portal web "Ojo Ciudadano" para denunciar irregularidades

Emma Polanco Melo, presidenta de la Cámara de Cuentas, durante el acto de lanzamiento del portal "Ojo Ciudadano", orientado a fortalecer la participación y el control social en el uso de los recursos públicos. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) lanzó este miércoles el portal web "Ojo Ciudadano", una nueva plataforma destinada a fortalecer la participación ciudadana, el control social y los mecanismos de denuncia responsable sobre el uso de los recursos públicos.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución fiscalizadora, la presidenta de la CCRD, doctora Emma Polanco Melo, destacó que la herramienta representa un paso para consolidar una cultura de transparencia, corresponsabilidad ciudadana y rendición de cuentas.

"Ojo Ciudadano es una vía directa para que la ciudadanía ejerza su derecho a participar activamente en la vigilancia del uso de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza en las instituciones y el ejercicio democrático", expresó.

Durante el acto, realizado en el Salón Pedro Miguel Caratini de la institución, el director de Control Social de la CCRD, Bernardo Matías, explicó que la plataforma funciona como una herramienta de veeduría ciudadana que permite reportar posibles irregularidades en la administración pública y dar seguimiento a cada denuncia conforme a los procedimientos establecidos.

Otros detalles

El director de Tecnología, Franklin Ureña, detalló los aspectos técnicos del portal, resaltando los niveles de seguridad, funcionalidad y criterios de uso, diseñados para ofrecer una experiencia accesible, confiable y eficiente a los usuarios.

De su lado, el director de Comunicaciones de la entidad, Orestes Toribio, presentó la nueva línea gráfica del portal, desarrollada bajo principios de claridad visual, identidad institucional y enfoque ciudadano, alineados con los valores de modernización y transparencia de la entidad.

Los ciudadanos podrán realizar denuncias y dar seguimiento a las mismas a través de la página web: https://ojociudadano.camaradecuentas.gob.do/