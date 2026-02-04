El Gobierno dominicano solicita asesoría tecnológica a los Emiratos Árabes Unidos

El presidente Luis Abinader y la ministra de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MoFA) de los Emiratos Árabes Unidos, Noura bint Mohammed Al Kaabi, este miércoles 4 de febrero de 2026 en en una reunión oficial, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit). ( FUENTE EXTERNA )

En el segundo día de su visita a la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit) en Dubái, el presidente Luis Abinader se reunió con la ministra de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MoFA) de los Emiratos Árabes Unidos, Noura bint Mohammed Al Kaabi, y con Ali Mohamed Hamad Al Shamsi, enviado especial de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para América Latina, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales en materia tecnológica.

Durante estas sesiones se planteó la posibilidad de colaboración para establecer un protocolo que permita a los Emiratos Árabes Unidos asesorar a la República Dominicana en tecnología digital y avances en ese ámbito.

El propósito principal de la reunión con los dignatarios árabes fue revisar las inversiones que mantiene DP World (Dubai Ports) en la República Dominicana.

Reuniones bilaterales con Paraguay y Ecuador

Este miércoles, el presidente Luis Abinader también conversó con los gobernantes de Paraguay y Ecuador, con el propósito de impulsar el comercio y el intercambio económico bilateral con esas naciones.

En el encuentro con Santiago Peña, jefe de Estado de Paraguay, el mandatario dominicano conversó sobre el uso del hub logístico de la República Dominicana como plataforma para que ese país pueda exportar sus productos agrícolas hacia otros mercados.

Asimismo, Abinader dialogó con Daniel Noboa, presidente de Ecuador, sobre el interés compartido de ambas naciones en ampliar las relaciones económicas bilaterales.

Delegaciones que acompañaron al presidente

En las reuniones bilaterales acompañaron al presidente Abinader los ministros de Hacienda y Economía, Magín Díaz; de Vivienda y Edificaciones, Víctor "Ito" Bisonó; José Rafael Abinader Corona; y el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued.

Igualmente formaron parte de la delegación criolla la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, y el embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco.

Por parte de la República del Ecuador, la delegación estuvo integrada por la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya; la secretaria general de Comunicación de la Presidencia de la República, Irene Vélez; el embajador del Ecuador ante los Emiratos Árabes Unidos, Felipe Ribadeneira, y la subsecretaria general de Despacho, Emilia Reece.

En cuanto a la delegación de la República del Paraguay, esta estuvo conformada por el ministro de Industria y Comercio, Francisco Javier Giménez; la secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión, ministra Marianna Saldívar; el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Víctor Alfredo Verdún Bitar, y la embajadora de Paraguay ante los Emiratos Árabes Unidos, Carolin Konther.

