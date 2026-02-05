×
embajadora de EE. UU.
embajadora de EE. UU.

Leonel dice que habló de seguridad y democracia durante la visita que le hizo embajadora de EE. UU.

Leah Francis Campos visitó la Fundación Global Democracia y Desarrollo y se reunió con el exmandatario

    Expandir imagen
    Leonel dice que habló de seguridad y democracia durante la visita que le hizo embajadora de EE. UU.
    La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, junto al expresidente Leonel Fernández. (FUENTE EXTERNA)

    El expresidente de la República y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, informó que durante la visita de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, sostuvo un diálogo amplio sobre la situación actual del país y diversos temas de interés nacional.

    Según explicó Fernández en un mensaje publicado en la red social X, el intercambio incluyó aspectos relacionados con el fortalecimiento de la democracia, la seguridad ciudadana y otros desafíos nacionales que enfrenta la República Dominicana en el contexto regional e internacional.

    El exmandatario señaló que durante el encuentro también se abordaron las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y los Estados Unidos, destacando la importancia del diálogo continuo y la cooperación entre ambas naciones.

    Fernández calificó la conversación como franca y constructiva, y subrayó que este tipo de intercambios contribuye al fortalecimiento institucional y al desarrollo democrático del país.

    La visita de la embajadora Campos a Funglode formó parte de su agenda de acercamiento con distintos sectores nacionales, y representó su primer contacto formal con la institución que preside el exjefe de Estado.

    La diplomática visitó Funglode el martes dos de febrero, pero fue hasta este jueves que se dio a conocer la información.

