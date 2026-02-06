Luis Abinader se reúne con príncipe heredero de Abu Dabi en visita oficial

A la izquierda el presidente Luis Abinader junto con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed en Dubái este 6 de febrero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo una audiencia con el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed, como parte de su agenda oficial en los Emiratos Árabes Unidos. El encuentro, que se extendió por aproximadamente 25 minutos, tuvo lugar en un ambiente diplomático de alto nivel.

Por parte de la delegación emiratí participaron H.E. Saif Ghobash, secretario general del Abu Dhabi Executive Council; Mohamed Al Mubarak, presidente de la Oficina del Príncipe Heredero; Mohamed Al Shorafa, presidente del Departamento de Cultura y Turismo; el titular del Departamento de Municipalidades y Transporte de Abu Dabi; y H.E. Noura Al Kaabi, ministra de Relaciones Internacionales de los Emiratos Árabes Unidos.

Acompañaron al presidente Abinader los ministros de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; de la Administración Pública, Sigmund Freund; así como el empresario y hermano del presidente, José Rafael Abinader Corona; el viceministro de la Presidencia, Luis Madera; el embajador Renso Herrera; Eilyn Beltrán, jefe de Gabinete; Noelia Sheppard, directora de Despacho; y Alberto Caminero, director de Prensa del Presidente.

Está previsto que el presidente Abinader y su delegación regresen al país el viernes 6 de febrero.

Acuerdos para fortalecer cooperación e inversión

Durante su participación en el World Governments Summit, el jefe del Estado dominicano suscribió acuerdos de cooperación e inversión orientados a dinamizar la economía y fomentar el desarrollo del capital humano, especialmente en la juventud.

En ese marco, también sostuvo reuniones bilaterales con los presidentes de Ecuador y Paraguay, con quienes acordó ampliar las relaciones comerciales en áreas como turismo y agricultura, además de consolidar la posición de la República Dominicana como centro logístico regional.

Asimismo, se reunió con representantes de la empresa DP World, interesados en expandir sus operaciones en territorio dominicano.

El mandatario concluye así una jornada de trabajo enfocada en promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida en el país a través de alianzas estratégicas.