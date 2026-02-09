×
Francisco Domínguez Brito
Francisco Domínguez Brito

"Guraberos y domingueros": Hipólito y Domínguez Brito bromean sobre su parentesco

El expresidente y exprocurador mantienen una amistad familiar

    Expandir imagen
    Guraberos y domingueros: Hipólito y Domínguez Brito bromean sobre su parentesco
    Francisco Domínguez Brito e Hipólito Mejía. (FUENTE EXTERNA)

    El expresidente de la República, Hipólito Mejía, y el exprocurador Francisco Domínguez Brito, pese a su rivalidad política, bromearon sobre su parentesco y su procedencia en Santiago de los Caballeros.

    Domínguez Brito colgó el video en sus redes sociales, enviado a Carlito Pichardo, indicándole que es más parecido a Hipólito que él.

    Ante eso, el exmandatario le dijo que quiere a Domínguez Brito como si fuera un perremeísta.
    "Yo a ti como si fuera peledeísta", le respondió Domínguez Brito. A seguidas, llegó un abrazo y la alegría del público.

    Ambos agregaron que son guraberos, la comunidad Gurabo de Santiago, y domingueros, por llevar el apellido Domínguez, además de que sus padres fueron cercanos.

    TEMAS -

