"Guraberos y domingueros": Hipólito y Domínguez Brito bromean sobre su parentesco

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, y el exprocurador Francisco Domínguez Brito, pese a su rivalidad política, bromearon sobre su parentesco y su procedencia en Santiago de los Caballeros.

Domínguez Brito colgó el video en sus redes sociales, enviado a Carlito Pichardo, indicándole que es más parecido a Hipólito que él.

Ante eso, el exmandatario le dijo que quiere a Domínguez Brito como si fuera un perremeísta.

"Yo a ti como si fuera peledeísta", le respondió Domínguez Brito. A seguidas, llegó un abrazo y la alegría del público.

Ambos agregaron que son guraberos, la comunidad Gurabo de Santiago, y domingueros, por llevar el apellido Domínguez, además de que sus padres fueron cercanos.