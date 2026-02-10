Radhamés Jiménez revela que antes de ser procurador, ese cargo le causaba "repulsión"

El exprocurador Radhamés Jiménez Peña en la presentación de su más reciente libro: "Las cárceles, el último eslabón del Sistema de Justicia Penal", junto al expresidente Leonel Fernández.

El exprocurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, afirmó que nunca estuvo en sus planes ocupar esa posición, debido a la complejidad y dureza del sistema penitenciario dominicano.

"Nunca pensé ser Procurador General de la República. Esa posición me causaba repulsión y jamás estuvo en mis cálculos, precisamente por el tema penitenciario", expresó Jiménez Peña durante la presentación de su libro Las cárceles, el último eslabón del Sistema de Justicia Penal.

Relató que, luego de llegar a la posición, el contacto con los internos y sus historias lo conmovió, llevándolo a comprender el tema desde una dimensión más humana. Señaló que, independientemente de la conducta que una persona pueda adoptar en algún momento de su vida, nunca pierde su condición humana, pues todos pueden equivocarse

Dice Leonel lo nombró sin consultarlo

Explicó que fue designado sin previo aviso por el entonces presidente Leonel Fernández, lo que lo llevó a asumir la responsabilidad sin otra alternativa. Indicó que, una vez en el cargo, el contacto directo con los internos y sus historias personales transformó su visión sobre la justicia y la condición humana.

Jiménez Peña señaló que esa experiencia marcó profundamente su gestión y motivó la creación de iniciativas orientadas a la reforma penitenciaria, incluyendo el Patronato Nacional Penitenciario y la adopción de modelos internacionales adaptados a la realidad dominicana.

El jurista destacó que su libro recoge esas vivencias y reflexiones, con el objetivo de promover una visión más humanista del sistema penitenciario, al que definió como "el último eslabón del Sistema de Justicia Penal".

La actividad contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito jurídico y político, y fue clausurada por el expresidente Leonel Fernández, quien reflexionó sobre los avances y desafíos del sistema penitenciario nacional.