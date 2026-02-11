Abinader "se la deja caer" a la oposición en la inauguración del acueducto de Azua

Luis Abinader, presidente del país, en el acto en Azua. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

En la inauguración de la ampliación del acueducto de Azua, el presidente Luis Abinader respondió a las críticas de los partidos de oposición frente a las obras desarrolladas en su gestión, específicamente en el tema hídrico.

El mandatario aseguró que el principal adversario de estas organizaciones no es el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sino "Google y las estadísticas".

"Yo no he empezado en diatriba ni he dado respuesta a los amigos de la oposición, pero miren, ellos tienen un enemigo que no es el PRM, que se llama Google y que se llama las estadísticas", expresó.

En su argumentación, el gobernante sostuvo que en 16 años no se aprobó "nada de agua" para el Gran Santo Domingo y que su Gobierno ha impulsado, mediante la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la integración de dos metros cúbicos de agua con el acueducto de la Barrera de Salinidad.

"Eso llegará a su momento de discusión y no les va a ir bien", dijo.

También anunció que en unos días el Gobierno va a introducir dos metros cúbicos de agua, adicionales al suministro actual, para Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, impactando la disponibilidad del recurso hídrico para estas demarcaciones.

Agregó que están desarrollando un plan de planificación nacional para mejorar la infraestructura hídrica en el país y en el Gran Santo Domingo, a diferencia de sus antecesores.

"Nosotros no solamente hacemos, sino que planificamos para el futuro, para no encontrar lo que encontramos nosotros, que no había ningún plan para mejorar el agua" Luis Abinader Presidente de la RD “

Una obra "cada 15 días"

Abinader aseguró que el Gobierno mantendrá un ritmo sostenido de inauguraciones de obras vinculadas al sector agua potable y saneamiento, con entregas programadas cada 15 días en promedio durante lo que resta del año.

El jefe de Estado explicó que el Gobierno ejecuta múltiples proyectos en todo el país como el programa de saneamiento de ciudades costeras, que abarca desde La Caleta, Santo Domingo, hasta Verón-Punta Cana, La Altagracia.

Añadió que, antes de 2027, serán inauguradas obras en Villa Altagracia, Sánchez Ramírez, Navarrete y Monción.

"Imagínense, eso es de aquí al 27, y después del 27 va a venir Ocoa y van a venir muchos otros proyectos que están en camino", informó.

Anunció que en este año también iniciará la licitación de nueve metros cúbicos de agua del Acueducto de Hatillo y un metro cúbico para Cotuí.

"Pocos proyectos mejoran la calidad de vida como el abastecimiento de agua", afirmó.

Estas declaraciones surgieron hoy durante la inauguración de la ampliación del acueducto de Azua.