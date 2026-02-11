El alcalde de Azua de Compostela, Rafael Antonio Hidalgo Fernández, mencionó este miércoles el nombre del político Leonel Fernández, en lugar del presidente Luis Abinader durante su intervención en un acto oficial, encabezado por el mandatario en Azua, provincia la que acudió a inaugurar varias obras, entre ellas hídricas.

El hecho ocurrió cuando el edil se refería a la labor que realiza el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, quien estaba en el acto.

"De manera muy especial al licenciado Wellington Arnaud Bisonó, porque es sin lugar a duda un funcionado comprometido y empoderado con la gestión del presidente Leonel Fernández... del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona", expresó Hidalgo Fernández, quien reculó tan pronto se dio cuenta de su equívoco, nombrando al actual mandatario por su nombre completo.

Como muestra un video que circula en redes sociales, el incidente se produjo en la inauguración de la ampliación del acueducto de la provincia, así como el equipamiento del nuevo campo de pozos del sistema y la rehabilitación de la planta potabilizadora del acueducto del municipio de Sabana Yegua.

Te puede interesar Inapa dice que el Gobierno ha invertido cerca de RD $1,400 millones en obras hídricas en Azua

En su intervención, el alcalde intentaba elogiar el trabajo de Arnaud, destacando que considera que el titular de Inapa está alineado con el trabajo y la transparencia, dos de los ejes principales que el presidente Abinader ha promovido en su gestión.

Ampliación del acueducto

La inauguración de la ampliación del acueducto fue parte de las agendas ejecutadas este miércoles por el gobernante, que incluía, además la inauguración de centros educativos y puentes, además del proyecto de agua potable en Azua.

Así como una visita a la provincia San Juan por la apertura de una sucursal del centro comercial Sirena.

Sobre la obra hídrica, Wellington Arnaud dijo, durante el acto, que la ampliación tuvo una inversión de 533,488,610.11 pesos y contempla un nuevo campo de pozos, obra de toma y línea de impulsión.

El funcionario precisó que el sistema beneficiará a más de 88,000 personas de la zona.