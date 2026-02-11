¿Cuánto mejoró el país en el índice de percepción de la corrupción 2025?

La República Dominicana y Guyana, con puntuaciones de 37 y 40 puntos de 100, respectivamente, fueron los únicos países de las Américas que mostraron mejoría en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025.

La calificación del país es la más alta desde que se varió la escala, que era de diez a cero, y se estableció hasta 100 en 2012. Ese año, RD alcanzó 32 puntos. Las más bajas se registraron en 2019 y 2020, con 28 puntos, y desde entonces el país ha mostrado una mejoría gradual y sostenida. De los 182 países y territorios evaluados por el IPC según los niveles de percepción de corrupción, RD alcanza una puntuación de 37 puntos en una escala de 0 a 100, donde cero representa una alta percepción de corrupción en el sector público y 100 una percepción baja.

RD y Guayana sobresalen en una región donde, según el informe, solo 12 de los 33 países evaluados han mostrado mejoras significativas desde 2012, mientras la mayoría ha experimentado un deterioro en sus indicadores de transparencia.

Mejores de la región

El documento de Transparencia Internacional destaca que, pese a bajar dos y tres puntos, respectivamente, Costa Rica (56) y Uruguay (73) son las democracias más sólidas de la región y con mejores resultados en el IPC. No obstante, también enfrentan problemas de violencia alimentada por la corrupción y el crimen.

En el otro extremo figuran países con instituciones debilitadas, como Nicaragua (14) y Haití (16) que continúan sumidos en redes de corrupción y criminalidad.

"Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a las personas", señala el informe.

Las cifras del Índice

A nivel regional, el informe indica que participaron 33 países del continente americano, con un promedio de 42 puntos. En este contexto, República Dominicana ocupa la posición 18.

En percepción de corrupción, el país se sitúa por debajo de Canadá, Uruguay, Estados Unidos, Chile y Costa Rica, pero por encima de Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

Transparencia Internacional advierte que "durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política en países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), fomentando la impunidad y las injusticias".

A nivel global, solo cinco superaron los 80 puntos: Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84).

Afecta los servicios El informe subraya que, en la región, la corrupción en los servicios públicos tiene consecuencias en la vida cotidiana. Cita como ejemplo a Perú (30), donde la fiscalía investiga presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para eludir los controles sanitarios, y a Argentina (36), donde se indaga acerca de una presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos para personas con discapacidad. A su vez, en varios países, la reducción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas. "Las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes", denuncia la ONG.

