Embajada EE. UU. aclara cierre de oficina de DEA es por investigación y no afecta relaciones con RD

La Embajada de lo Estados Unidos en República Dominicana aclaró este jueves que el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Santo Domingo responde exclusivamente a la necesidad de disponer de tiempo para desarrollar una investigación interna dentro de esa misión diplomática.

La decisión no implica un rompimiento en las relaciones bilaterales ni un retroceso en la cooperación antidrogas de Estados Unidos y la nación dominicana, aclaró la legación en un comunicado colgado en sus redes sociales.

"La República Dominicana sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región. Ese trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos, incluso mientras se lleva a cabo nuestra investigación interna", señala el comunicado.

En ese contexto, el cierre se presenta como una medida administrativa y preventiva, más que como una sanción o ruptura institucional, dentro de un proceso interno de revisión que no altera la alianza histórica entre ambos países en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado y cooperación internacional.

Horas antes, la Embajada anunció el cierre de la DEA como parte de una política de "cero tolerancia" frente a cualquier indicio de corrupción.

La embajadora Leah Francis Campos expresó que la corrupción "no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro", calificándola como "una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública" cuando se utiliza un cargo oficial para beneficio personal.

De su lado, el canciller Roberto Álvarez explicó que sostuvo una conversación con la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, quien le comunicó que la decisión no guardaba ninguna relación con el Gobierno dominicano ni con funcionarios del Estado.