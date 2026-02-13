Senaduría del DN destina Fondo Gadiel a cirugías cardíacas infantiles en febrero

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, creador del Fondo Gadiel. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Senatorial del Distrito Nacional informó el viernes que destinó RD$1,059,000 del Fondo Gadiel para la realización de operaciones a corazón abierto a niños con cardiopatías congénitas.

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, explicó que muchas familias enfrentan serias limitaciones económicas para cubrir intervenciones médicas de alta complejidad, lo que pone en riesgo la vida de los menores.

"Hay familias que aman con todo, pero una cirugía de corazón abierto puede costar cientos de miles o incluso millones de pesos", expresó el legislador, al señalar que salvar vidas "es la mejor manera de celebrar el amor" durante el mes de febrero.

Alianza colaborativa

A través de una nota de prensa, Fernández indicó que los recursos corresponden al Fondo Gadiel o de Asistencia Social, el cual —dijo— tiene como propósito devolver en ayuda social los impuestos a quienes más lo necesitan.

"Estos fondos no pertenecen a ningún senador, sino a la gente", afirmó.

La iniciativa se ejecuta en alianza con el capítulo dominicano de la fundación internacional Heart Care International, a través de la cual serán atendidos varios casos de niños en condición de vulnerabilidad y con limitado acceso a servicios de salud especializados.

De su lado, el dirigente comunitario y miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Leo Corporán, valoró la labor humanitaria de la fundación.

"Esos médicos se entregan voluntariamente por esos niños, trabajando gratuitamente por todo el país", manifestó en la nota.

La Oficina Senatorial reiteró su compromiso de continuar apoyando causas sociales que impacten de manera directa a las familias del Distrito Nacional.