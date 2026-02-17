Olgo Fernández ratifica declaraciones de Danilo Medina sobre Monte Grande

El exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, afirmó que el presupuesto de la presa de Monte Grande, que inicialmente fue de 249 millones de dólares, se ha triplicado en este gobierno, tal y como lo declaró el expresidente, Danilo Medina, el pasado domingo.

Olgo Fernández, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), corroboró que ciertamente la presa terminaría costando entre 600 y 800 millones una vez concluidas las obras complementarias, indica una nota de prensa.

El político recordó que ese contrato se firmó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que comenzó a desembolsar el préstamo en el 2018, y afirmó que con ese dinero llevaron la obra a un 58 %, gastando 112 millones de dólares.

"Con ese dinero y la contrapartida local, que le cae a la institución para pagar los servicios locales, como indemnización a las familias que fueron desalojadas llegamos a ese porcentaje", explicó Fernández.

Afirmó que el costo se triplicó porque en el 2022 el presidente Luis Abinader envió una carta al Congreso Nacional solicitando elevar el techo del contrato en un 25 %, elevando a 663 millones de dólares con el mismo banco BCIE y acogiendo una adenda del mismo contrato que establece un 25 por ciento para elevar el techo.

"Eso representa 413 millones 400 mil dólares, y con eso, el gobierno ha triplicado el presupuesto inicial de la presa de Monte Grande", sostuvo el dirigente político.

Impacto y componentes del proyecto

El exdirector del INDRHI informó que durante su gestión se gastaron 112 millones de dólares y que dejó 137 millones de dólares entre el Banco Central, Banco de Reservas y el DCIE, que le desembolsaba un fondo rotatorio para que la obra no se paralizará. "Lo único que nos paralizó fue la pandemia del Covid-19", dijo.

Olgo Fernández explicó que el proyecto contempla cinco componentes, que su equipo intervino en tres de ellos, incluyendo la rehabilitación de la presa de Sabana Yegua. Además de la construcción de dos túneles de 900 metros y una ataguía de 2 kilómetros y 25 metros de altura, además de 410 viviendas para la reubicación de comunidades.

Indicó que aún quedan pendientes canales, sifones, túneles y obras hidráulicas complementarias necesarias para la operatividad total del embalse.

"Donde está el incremento de la obra, ¿a parte de esos 663 millones de dólares? en los 273 millones de dólares que el presidente, ahora en el 2025, le envió al Congreso para construir los canales y obras complementarias. Estamos hablando de 936 millones de dólares sin las partidas locales, ya que en todos los presupuestos del año el gobierno le asigna un presupuesto a la presa de Monte Grande", explicó.

Declaraciones de Caba

El director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, precisó que el contrato para la construcción del proyecto fue suscrito el 20 de julio de 2009 por un monto estimado de 354,282,988.39 de dólares, sin incluir el diseño de las obras complementarias.

Recordó que, al momento de su paralización, la obra presentaba un avance aproximado de un 30 %, pese a que se había ejecutado el 78 % de los recursos aprobados en ese entonces.