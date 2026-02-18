República Dominicana afianza su potencial tecnológico con la integración de 5,000 profesionales

Al centro el presidente Luis Abinader y el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, y varios estudiantes en la graduación de 5,000 estudiantes del programa formativo Talento Digital, este 18 de febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

República Dominicana afianzó su potencial tecnológico como referente regional con la graduación de 5,000 nuevos profesionales que concluyeron el programa Talento Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

El planteamiento fue expuesto por el director general de la empresa internacional especializada en entrenamiento y capacitación tecnológica, Cymetria, Oscar Dueñas Mora, durante su intervención en el acto de graduación.

"La República Dominicana está pasando de ser un referente mundial en turismo a consolidarse en el Silicon Island del talento digital para Latinoamérica y el mundo, y no es una declaración aspiracional, es una realidad sustentada en talento disponible, capacitado y listo para generar valor", expresó.

Dueñas Mora enfatizó la creciente demanda a nivel internacional de profesionales con sólida formación en carreras STEM. "El mercado global enfrenta un déficit estructural de profesionales en áreas STEM", manifestó.

Añadió que este paso fomenta la inversión extranjera directa, ya que los principales desarrolladores tecnológicos buscan destinos confiables, estables, bilingües y competitivos para sus proyectos.

5,000 nuevos profesionales tecnológicos

El programa Talento Digital graduó este miércoles a 5,000 personas. La iniciativa busca formar capital humano en habilidades clave de la economía digital y fortalecer la empleabilidad tecnológica en el país.

Este programa del Indotel fue organizado junto a la empresa con sede en Colombia, Cymetria, y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, destacó que el proyecto registra en la actualidad más de 70 mil dominicanos inscritos, con más de 36 mil personas matriculadas y 23,260 participantes que ya iniciaron su formación activa.

"Cuando un joven va a este proceso de formación, y se entrena en inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain o marketing digital, le está diciendo a la sociedad que tiene la voluntad de desarrollarse e impulsar el país en la dirección correcta", expresó.

Las áreas con mayor demanda formativa del proyecto incluyen ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web full stack y marketing digital.

Talento Digital se apoya en dos rutas que conectan formación con productividad. La Ruta de Empleabilidad integra a más de 20,900 personas que se preparan para insertarse en el mercado laboral digital, mientras que la Ruta de Emprendimiento suma a más de 2,300 dominicanos que desarrollan competencias para crear empresas y generar empleo.

La mayor concentración de los participantes se ubica en jóvenes, ya que más de 28 mil tienen entre 16 y 34 años.

Gómez Mazara destacó que entre los matriculados hay un importante porcentaje de personas con discapacidad, lo que resalta su enfoque de inclusión; además, el 41 % corresponde a mujeres.

Las provincias con mayor participación son Santo Domingo (42 %), Distrito Nacional (16.3 %) y Santiago (9.6 %), en un proceso orientado a democratizar el acceso a la formación tecnológica.

El acto dio inicio alrededor de las 9:30 de la mañana en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el Centro Olímpico, y estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader.

Talento Digital

Talento Digital es una iniciativa de formación gratuita en habilidades digitales, impulsada por Indotel con el acompañamiento de Cymetria y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientada a fortalecer la empleabilidad y el emprendimiento tecnológico.

