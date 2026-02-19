Luis Abinader es el cuarto presidente de América Latina mejor valorado, según encuesta regional

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ocupa el cuarto lugar entre los mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía, de acuerdo con la más reciente medición de CB Consultora Opinión Pública realizada entre el 10 y el 15 de febrero de de este año en 18 países de la región.

Abinader registra un 54,8 % de favorabilidad frente a un 41,1 % de desaprobación, posicionándose por debajo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien lidera el ranking con 72,6 % de aprobación; de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, con 68,5 %; y del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con 62,1 %.

Detrás del jefe de Estado dominicano figura el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, con 53,2 % de respaldo y 43.3 % de rechazo.

En la mitad de la tabla aparecen Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), con 49.2 % de imagen positiva y 47.5 % negativa; Javier Milei (Argentina), con 46.8 % de apoyo y 51.7 % de desaprobación; y Rodrigo Paz (Bolivia), con 48.8 % de aprobación y 46.3 % de rechazo.

Metodología y alcance del estudio de opinión pública

En los últimos lugares se sitúan Gustavo Petro (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), José Jerí (Perú) y José Raúl Mulino (Panamá). La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aparece como la mandataria peor valorada, con 23.7 % de imagen positiva y 72.7 % de rechazo.

El estudio se realizó a 22,487 personas, con muestras de entre 2,004 y 2,630 encuestados por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±1,9 y 2,2 % por nación.

Te puede interesar Abinader es el cuarto mandatario mejor valorado en América Latina, según informe de Latinobarómetro