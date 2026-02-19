Expresidente Leonel Fernández participa como orador principal en el Montessori Model UN en la ONU

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, durante su participación como orador principal en el Montessori Model United Nations (MMUN), celebrado en el Salón de la Asamblea General de la sede de las Naciones Unidas. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, participó como orador principal en el Montessori Model United Nations (MMUN), celebrado en el Salón de la Asamblea General de la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

De acuerdo a informaciones de una nota de prensa, el exmandatario fue invitado en su calidad de presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y de la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), así como expresidente de la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas (WFUNA, por sus siglas en inglés).

Durante su intervención, Fernández destacó el impacto positivo que este tipo de iniciativas tiene en la formación integral de los estudiantes y su efecto transformador en las nuevas generaciones.

"Cuando miro a mi alrededor en esta sala, no veo niños jugando a la política. Veo futuros líderes, futuros agentes de cambio, futuros arquitectos del mundo que surgirán en las próximas décadas. Y eso me llena de esperanza, una esperanza que necesitamos con urgencia en estos tiempos difíciles", expresó.

Asimismo, el intelectual y político evocó con emoción sus años de estudiante, recordando su primera visita a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Señaló que en aquel entonces jamás imaginó que, años más tarde, regresaría a ese mismo escenario para dirigirse al mundo como jefe de Estado de la República Dominicana.

Reconocimiento en el vigésimo aniversario del MMUN

En el marco de la ceremonia de apertura del vigésimo aniversario del Montessori Model UN, el expresidente fue reconocido por sus aportes al sistema de las Naciones Unidas y por su labor en la promoción de los valores democráticos, especialmente a través del impulso a los Modelos de Naciones Unidas en la República Dominicana.

El reconocimiento fue entregado por Judith Cunningham, directora ejecutiva del Montessori Model UN.

En la actividad también participaron Judith Cunningham; Su Excelencia, el embajador Omar Said Al Kathiri, representante permanente del Sultanato de Omán ante las Naciones Unidas; y Su Excelencia, Dionisio da Costa Babo Soares, representante permanente de Timor-Leste ante las Naciones Unidas, así como funcionarios del sistema multilateral y organizadores de la conferencia.