Omar Fernández recibe a la embajadora de Estados Unidos en RD

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, recibió la visita de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, con quien conversó sobre la relación entre las dos naciones y temas clave.

Durante la reunión, el legislador dijo que se trataron temas relacionados con la seguridad, inversión, educación, comunidad dominicana en el exterior y desarrollo económico.

Fernández señaló que estos espacios de diálogo contribuyen a consolidar los lazos de cooperación entre la República Dominicana y los Estados Unidos, al tiempo que permiten impulsar iniciativas orientadas al bienestar de ambos pueblos.

Relación histórica

"Estos espacios de diálogo fortalecen los lazos de cooperación y nos permiten seguir impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar de nuestro país y de nuestra gente", escribió en su cuenta X.

Asimismo, destacó que ambas naciones comparten una relación histórica "que seguiremos cultivando sobre la base del respeto mutuo y los intereses comunes".

La embajadora se hizo acompañar de Nora Brito, directora de Asuntos Políticos de la Embajada.

Mientras que el senador Omar Fernández fue acompañado por José Gregorio Cabrera, asesor legislativo; Danilo Terrero, jefe de gabinete; Diego Vargas, asistente especial, y Cristian Cabrera, director de comunicaciones.

Más encuentros

La embajadora Leah F. Campos recibió en la Embajada de los Estados Unidos a los líderes religiosos de la Coalición de Diálogo Interreligioso (Interfaith Dialogue Coalition, IDC).

Según una publicación en la cuenta de Instagram de la Embajada, durante el encuentro, reafirmaron su compromiso con las comunidades de fe del país, cuyo liderazgo es esencial para enfrentar desafíos sociales.

"Este espacio fue una oportunidad para escuchar, aprender de sus experiencias y para seguir fortaleciendo nuestra colaboración", indica la publicación.