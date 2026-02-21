A pocos días de que el Gobierno y Google anunciaran la construcción de un puerto de intercambio digital de más de 500 millones de dólares, el presidente Luis Abinader invitó a los jóvenes dominicanos a aprovechar las oportunidades digitales y tecnológicas disponibles en el país.

Este sábado, durante un encuentro con estudiantes de secundaria del sector público y privado en el Liceo José María Serra, en la provincia Santiago Rodríguez, el mandatario destacó la importancia del acceso a herramientas digitales para la formación.

"Hoy tú tienes un mundo al servicio tuyo, que es el internet y todo lo que viene con él. Además, hay grandes promesas para la República Dominicana", señaló.

Abinader afirmó que, con la iniciativa del hub tecnológico de Google, se fomentará el desarrollo tecnológico, el pensamiento crítico, la creatividad y la preparación para un mercado laboral cada vez más competitivo y globalizado.

Agregó: "Ahora que firmamos con Google, que se va a establecer el hub digital de toda la región aquí, se nos va a multiplicar exponencialmente la velocidad y lo que eso significa también para la nueva tecnología e inteligencia artificial".

Becas nacionales e internacionales

El jefe de Estado instó a los estudiantes a beneficiarse de las becas que ofrece el Gobierno a través de la plataforma web Beca Tu Futuro, tanto a nivel nacional como internacional.

"Se pierden muchas becas locales e internacionales porque los jóvenes no aplican y ese es un recurso que está disponible. Son muchas de las oportunidades que les ofrecen que ustedes deben de aprovechar", manifestó.

En esa línea, Abinader llamó a los jóvenes a estudiar inglés, al señalar que dominar este idioma amplía sus oportunidades académicas y profesionales en un entorno cada vez más globalizado.

Obras educativas

El presidente Luis Abinader informó que durante su gestión se han fortalecido de manera significativa las infraestructuras educativas, tecnológicas y deportivas. Indicó que para marzo de este año se habrán entregado alrededor de 150 techados.

"Cuando nosotros llegamos al gobierno no había un solo techado en ninguna escuela o liceo del país. Vamos a tener ahora para marzo unos 150 techados", dijo.

El gobernante adelantó que las autoridades desarrollan "una gran licitación" para la construcción y adecuación de laboratorios de informática y la conversión de liceos en politécnicos a nivel nacional.

Abinader aseguró que continúan trabajando para mejorar las infraestructuras educativas y tecnológicas, incluyendo la construcción de techados escolares y la ampliación de comedores.

En el encuentro, el presidente subrayó la relevancia de la asignatura de Moral y Cívica, así como la integridad y la honestidad como pilares fundamentales para la vida profesional y la convivencia en comunidad.

También destacó obras específicas en Villa Los Almácigos, como la construcción del liceo en La Ginita, el Caipi, la remodelación del hospital local y centros del Infotep. El mandatario mencionó la intención de transformar el liceo de arte en un politécnico especializado, y resaltó la importancia del sector artístico y musical para el empleo juvenil.

Varios estudiantes agradecieron al presidente Abinader su disposición de escuchar a la juventud y afirmaron que la construcción del país requiere el esfuerzo conjunto de la sociedad y el Gobierno.

Leer más Abinader entrega techados deportivos en Villa Los Almácigos y Monción