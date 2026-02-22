FP reitera rechazo a fusión del Minerd y el Mescyt y la califica como retroceso educativo

Ligia Amada Melo, titular de la Secretaría de Educación Superior de la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo (FP) reiteró su rechazo al proyecto de ley que plantea la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el Ministerio de Educación (MINERD), al considerar que la iniciativa representa un retroceso para el sistema educativo nacional.

La organización política sostuvo que la propuesta del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) evidencia una falta de visión frente a las demandas actuales y futuras de la sociedad dominicana en materia de educación.

La posición fue difundida mediante un documento de la Secretaría de Educación Superior de la FP, firmado por la titularLigia Amada Melo, en el cual se recomienda "garantizar una adecuada articulación entre ambos ministerios". en el cual se insiste en la oposición a la fusión de ambas instituciones y se advierte que la medida afectaría la estructura del sistema educativo.

El texto señala que el recién designado ministro del MESCyT, Rafael Santos Badía, expresó en sus primeras declaraciones que no se hablaría de fusión, sino de una reforma integral; sin embargo, el proyecto sometido al Congreso Nacional establece la unificación de los dos ministerios y la desaparición del MESCyT.

La organización opositora plantea que esta iniciativa refleja una falta de institucionalidad en la actual administración, al no dar continuidad a programas y proyectos desarrollados en gestiones anteriores que, según indica, han contribuido al desarrollo del país.

Asimismo, el documento afirma que la medida contempla la supresión de programas sin que exista una evaluación previa que justifique su eliminación, lo que considera un aspecto de mayor gravedad dentro de la propuesta.

La FP recuerda que la Ley 139-01 constituyó un avance significativo al crear el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establecer normas para su funcionamiento y sentar las bases jurídicas para el desarrollo científico y tecnológico nacional.

También destaca que dicha normativa dio origen a la entonces Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, hoy MESCyT, con el objetivo de regular y garantizar el cumplimiento de la misión y los fines del sistema.

El documento resalta que los avances alcanzados en educación superior, ciencia y tecnología han sido determinantes para impulsar el desarrollo del país, al contribuir a la formación de profesionales capacitados, al aumento de la productividad y al fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos.

La organización cuestiona los argumentos del Gobierno sobre una reforma integral orientada a modernizar la administración pública y optimizar recursos, y advierte que la fusión dificultaría atender los déficits de la educación preuniversitaria y superior. En ese contexto, llama a reconsiderar la supresión del MESCyT, preservar ambos ministerios, fortalecer su articulación, actualizar las leyes vigentes y establecer sistemas de indicadores que permitan evaluar de forma continua las acciones institucionales.